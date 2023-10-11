По словам астрологов, чаще всего видят эротические сны четыре знака зодиака. Среди них Водолей, Близнецы, Скорпион и Стрелец, пишет 24 Канал.

К слову Страстные любовники: какие 3 знака зодиака больше всего любят секс

Водолей

Представители этого знака зодиака среди тех, кто обожает секс. Они едва ли не постоянно готовы проявлять свои чувства таким образом. Впрочем, нередко из-за неуверенности в себе боятся говорить о собственных желаниях. Во сне можно сделать все, о чем мечтаешь.

Гороскоп для Водолеев

Близнецы

Открытые и любознательные Близнецы всегда хотят приключений и новых впечатлений. Сексуальные фантазии этих людей часто появляются в их снах.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Страстные Скорпионы обладают сильной сексуальной энергией. Они довольно часто видят эротические сны, а после пробуждения хотят и готовы воплощать их в реальность.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Стрельцы – свободолюбивые авантюристы. Они энергичны и не могут долго сидеть на месте. У этих людей частые эротические сновидения.

Гороскоп для Стрельцов