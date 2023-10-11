За словами астрологів, найчастіше бачать еротичні сни чотири знаки зодіаку. Зокрема, Водолій, Близнюки, Скорпіон і Стрілець, пише 24 Канал.

До слова Пристрасні коханці: які 3 знаки зодіаку найбільше люблять секс

Водолій

Представники цього знаку зодіаку серед тих, хто обожнює секс. Вони чи не постійно готові проявляти свої почуття у такий спосіб. Втім, нерідко через невпевненість у собі бояться говорити про власні бажання. Натомість у сні можна зробити все, про що мрієш.

Гороскоп для Водоліїв

Близнюки

Відкриті й допитливі Близнюки завжди хочуть пригод і нових вражень. Сексуальні фантазії цих людей часто проявляються в їхніх снах.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіон

Пристрасні Скорпіони володіють сильною сексуальною енергією. Вони доволі-таки часто бачать еротичні сни, а після пробудження хочуть і готові втілювати їх у реальність.

Гороскоп для Скорпіонів

Стрілець

Стрільці – волелюбні авантюристи. Вони енергійні й не можуть довго сидіти на місці. У цих людей часті еротичні сновидіння.

Гороскоп для Стрільців