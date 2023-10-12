Овен, Стрілець, Лев і Риби. Саме ці знаки зодіаку найчастіше сексуально фантазують, пише 24 Канал.
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Овен
Представники цих знаків зодіаку обожнюють секс та експерименти в ліжку. У них багато фантазій, зокрема, щодо рольових ігор. Овни хочуть домінувати, а інколи й підкорюватися.
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Стрілець
Стрільці обожнюють пригоди й завжди прагнуть нових вражень. Вони нерідко мають еротичні фантазії.
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Риби
Як справжні мрійники Риби дуже романтичні натури. Вони можуть часто мати сексуальні фантазії про стосунки з неповторним емоційним зв'язком.
Гороскоп для Риб
Лев
Горді Леви обожнюють бути в центрі уваги та насолоджуються своєю сексуальністю. Ці люди фантазують про гарячі дні та ночі кохання, коли партнер робитиме все для їхнього задоволення.
Гороскоп для Левів