Найкращий спосіб отримати та подарувати задоволення – чесність з партнером. Не бійтеся розповісти про ваші навіть найпотаємніші бажання. Це лише додасть пристрасті стосункам.

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Які питання варто поставити коханій людині

1) Яка твоя найгарячіша сексуальна фантазія?

2) Найдивніша локація, де у тебе був секс?

3) Яка моя частина тіла – твоя найулюбленіша?

4) Коли тобі востаннє снився еротичний сон?

5) Якби можна було зайнятися сексом у будь-якому місті світу, де б це було?

6) Яку позу тобі було б цікаво спробувати?

7) Якої твоєї частини тіла найчастіше варто торкатися?

8) Який найкращий секс у тебе був?

9) Тебе коли-небудь ловили під час сексу?

10) Яка твоя улюблена поза?

11) У тебе був секс на роботі?

12) Якщо я скажу, що хочу сексу просто зараз, якою буде твоя реакція?

13) Тобі колись надсилати еротичні фото? А ти?

14) Якби можна було зайнятися сексом з будь-якою знаменитістю, хто б це був?

15) Голосний чи тихий секс?

16) Яке твоє ставлення до еротичної літератури?

17) Яка твоя улюблена сексуальна іграшка?

18) Що тебе найбільше приваблює у сексі?

19) Як ти думаєш: тобі вистачить умінь зняти з мене білизну без рук?

20) Секс з увімкненим світлом чи без?

21) Тебе збуджують брудні розмови?

22) Скільки найдовше у тебе не було сексу?

23) Як тобі секс в машині?

24) Яке твоє улюблене місце для поцілунків?

25) Скільки часу тобі потрібно, щоб досягнути оргазму?

26) Контролювати, підкорятися чи баланс?

27) Секс вдень чи вночі?

28) Ти втомлюєшся після сексу?

29) Яка твоя найзаповітніша сексуальна фантазія?

30) Чим ми займемося просто зараз?