Ми точно знаємо, що ігристе та устриці налаштовують на романтичний лад. Водночас збільшити рівень пристрасті можна і бюджетнішими продуктами.

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Не секрет, що від правильного харчування покращуються усі сфери життя. Але чи знали ви, що певна їжа може посилити нервові імпульси до та від статевих органів, а також – збалансувати статеві гормони.

Коли тіло отримує усі необхідні йому речовини, лібідо – підвищується. Бажання настає природно, а досягнути оргазму – легко. Тим часом шкідлива їжа, якщо її споживати на постійній основі, може суттєво погіршити якість інтимного життя.

Зокрема, негативний вплив на гормони мають булочки, газовані напої та десерти з високим вмістом цукру. Звичайно, не означає, що варто ділити їжу на "шкідливу" та "корисну". Водночас потрібно дотримуватися балансу.

Науковці десятиліттями досліджували зв’язок між тим, що ми їмо, і тим, скільки ми займаємося сексом або бажаємо його, – мовиться у повідомленні.

5 продуктів для посилення задоволення: