Лучший способ получить и подарить удовольствие – честность с партнером. Не бойтесь рассказать о ваших даже самых сокровенных желаниях. Это только придаст страсти отношениям.

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Какие вопросы стоит задать любимому человеку

1) Какая твоя горячая сексуальная фантазия?

2) Самая странная локация, где у тебя был секс?

3) Какая моя часть тела – твоя любимая?

4) Когда тебе в последний раз снился эротический сон?

5) Если бы можно было заняться сексом в любом городе мира, где бы это было?

6) Какую позу тебе было бы интересно попробовать?

7) К какой части твоего тела нужно чаше всего дотрагиваться?

8) Какой самый лучший секс у тебя был?

9) Тебя когда-нибудь ловили во время секса?

10) Какая твоя любимая поза?

11) У тебя был секс на работе?

12) Если я скажу, что хочу секса прямо сейчас, какой будет твоя реакция?

13) Тебе когда-нибудь присылать эротические фото? А ты?

14) Если бы можно было заняться сексом с любой знаменитостью, кто бы это был?

15) Громкий или тихий секс?

16) Какое твое отношение к эротической литературе?

17) Какая твоя любимая сексуальная игрушка?

18) Что тебя больше всего привлекает в сексе?

19) Как ты думаешь: тебе хватит умений снять с меня белье без рук?

20) Секс с включенным светом или без?

21) Тебя возбуждают грязные разговоры?

22) Сколько дольше всего у тебя не было секса?

23) Как тебе секс в машине?

24) Какое твое любимое место для поцелуев?

25) Сколько времени тебе нужно, чтобы достичь оргазма?

26) Контролировать, подчиняться или баланс?

27) Секс днем или ночью?

28) Ты устаешь после секса?

29) Какая твоя заветная сексуальная фантазия?

30) Чем мы займемся прямо сейчас?