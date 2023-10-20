Вчені 50 років досліджували пари й виявили, які типи спілкування ведуть до розлучення
Джерело:CNBC
За 50 років двоє психологів дослідили 40 тисяч пар. Завдяки цьому вони змогли встановити 4 типи спілкування між партнерами, які неодмінно призводять до розлучення.
Психологиня Джесіка Гріффін та її колега Пеппер Шварц описали своє дослідження у книзі "Що віщує розлучення?". Їм вдалося систематизувати свої знання й виокремити 4 головні причини, які призводять до розлучень.
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Яке спілкування вбиває ваш шлюб
- Презирство та зневага (коли один партнер демонструє неповагу до іншого).
- Критика (вона стосується зовнішності та дій партнера).
- Захисна позиція (перекладання провини на іншу людину).
- Ігнорування (коли один партнер не бажає спілкуватися з іншим та дистанціюється).
Однак є одна манера спілкування, яка все ж набагато гірше впливає на шлюб за інші. Мовиться про презирство. Це гірше ніж критика. Це ситуація, коли один партнер у парі вважає себе розумнішим чи кращим за іншого. Наприклад, у компанії друзів він постійно перебиває свою кохану людину. Мовляв, нічого цікавого вона і так не скаже.
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Презирство руйнує стосунки, адже люди перестають бути командою по житті. Вони втрачають почуття єдності й стають конкурентами.
Спілкування зі зневагою може пояснюватися тим, що людина у парі бажає відстояти свою особистість. З одного боку, це нормально, але з іншого – шкодить самооцінці іншої людини.
Яке спілкування руйнує ваші стосунки / Фото Unsplash / Priscilla Du Preez
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Як усунути зневагу у парі?
Замість того, щоб казати: "Ти знову надав перевагу своїм друзям замість того, щоб провести вечір п'ятниці удвох. Ти бовдур, якому начхати на мої почуття!", – використайте іншу формулу для спілкування.
- Поділіться з партнером тим, що ви відчуваєте стосовно певної ситуації. При цьому не використовуйте образливих слів, а просто поділіться відчуттями: "Мені сумно і я роздратована. Мені здається, що ти не любиш мене, бо не хочеш проводити зі мною час".
- Запропонуйте вирішення конфлікту. Домовтеся про те, як зробити так, аби всі були щасливі.
- Запросіть до розмови: "На твою думку, ми зможемо й надалі вирішувати ситуації у такий спосіб?".
До речі, дуже важливо створити у стосунках культуру вдячності. Це дозволить бачити більше позитивного у партнері. Старайтеся говорити 5 позитивних і лише 1 негативне твердження.Цікава ідея! Щоб усунути зневагу у спілкуванні, спробуйте написати 20 речей, які вам подобаються одне в одному. Прочитайте цей список в голос і обговоріть з партнером. Надалі додавайте до нього нові якості.