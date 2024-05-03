Перш ніж наважитися на одруження, ми хочемо знати, що поруч дійсно "та сама" людина. Нижче є кілька ознак того, що ти зробив правильний вибір.

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Ти не покладаєшся на перше враження

Буває, що ти зустрів людину й одразу закохався. Ти не бачиш жодних недоліків чи "червоних прапорців", твій розум затьмарений гормонами та коханням. У такий період точно не варто робити поспішні висновки й узаконювати свої стосунки.

Спочатку ви в когось закохані або просто збуджені. Ваш організм виробляє нейрохімічні речовини та гормони, які можуть змінити ваше судження. Ви сповнені надією на майбутнє. У вас є фантазії. У багатьох випадках природа просто хоче, щоб ви продовжували рід,

– пояснив експерт зі стосунків Стен Таткін.

Цих почуттів недостатньо для того, щоб побудувати щасливі та здорові довготривалі стосунки. Партнерство потребує років комунікації, відданості, пошуку компромісу та вирішення конфліктів. Не поспішай одружуватися, коли ти на етапі закоханості.

Ви вмієте разом вирішувати конфлікти

Важливою ознакою хороших стосунків є вміння вирішувати конфлікти. Не можна думати, що якась людина є "коханням всього твого життя" поки ви не пройдете через кілька конфліктів і не зрозумієте, як діяти.

Наявність конфліктів взагалі не означає, що партнер вам не підходить, адже труднощі бувають завжди. Якщо ви вмієте адекватно вирішувати конфлікти, не втрачаєте під час них повагу та співчуття один до одного, то це точно свідчить про те, що поруч – правильна людина.



Важливо вміти адекватно вирішувати конфлікти / Фото Vera Arsic, Pexels

Друзі люблять вас як пару

Іноді думка збоку може бути дуже корисною. Ти можеш запитати у друзів та рідних, що вони думають про вашу пару. Важливо не просто питати, як їм ваш партнер, а саме, чи подобаєтеся ви їм як пара. Ось запитання, які допоможуть:

що ти думаєш про нашу пару?

Чи подобається тобі, яким я є, коли поруч зі мною партнер?

Рідні добре тебе знають, тому розуміють, яка людина тобі потрібна. Слухай власне серце, але й прислухайся до думки людей, які для тебе важливі.

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Партнер відповідає важливим для тебе характеристикам

Тут мовиться не про ріст чи колір волосся, а про риси характеру, які ти цінуєш у людях. Проаналізуй, чи ваші погляди та цінності збігаються і чи немає у цій людині риси характеру, з якою ти не готовий миритися все життя. До прикладу, ти любиш проводити час з сім'єю і завжди хотів, щоб твій партнер також цінував твоїх рідних. Та з'ясовується, що він взагалі не бачить сенсу у тому, щоб до них навідуватися й категорично проти вашого спілкування. У таких стосунках ти точно не будеш щасливим в перспективі.

Ти чесний з собою

Якщо у стосунках з цією людиною є щось, що тебе турбує, то чесно зізнайся собі у цьому. Дуже важливо не обманювати себе й не думати, що це відчуття невпевненості мине.

Якщо ви відчуваєте, що ваші потреби задоволені, спілкування чудове й у вас міцні стосунки, але щось заважає вам повністю інвестувати у стосунки, можливо, настав час переглянути свою історію стосунків,

– пояснив експерт.

Тут важливий ще один момент. Якщо тобі важко довіряти партнеру, бо у минулих стосунках тебе зрадили і зараз ти почуваєшся тривожно – річ у тобі, а не в партнері. Це почуття, які не пов'язані з цією людиною.

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Вам подобається бути разом

Експерти радять шукати людину, поруч з якою буде легко і приємно. Відчуття безпеки, розуміння і турботи – маст хев для тривалих стосунків. Також важливо, чи сприймаєш ти свого партнера різним й чи однаково любиш його хворим вдома у піжамі та в елегантному костюмі на вечірці. Таке сприйняття має бути з обох сторін – чи комфортно тобі поруч з цією людиною просто бути собою?

Сподіваємося, що ці критерії допомогли тобі зрозуміти, хто зараз поруч з тобою.