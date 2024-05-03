Прежде чем решиться на бракосочетание, мы хотим знать, что рядом действительно "тот самый" человек. Ниже есть несколько признаков того, что ты сделал правильный выбор.

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Ты не полагаешься на первое впечатление

Бывает, что ты встретил человека и сразу влюбился. Ты не видишь никаких недостатков или "красных флажков", твой разум затуманен гормонами и любовью. В такой период точно не стоит делать поспешные выводы и узаконивать свои отношения.

Сначала вы в кого-то влюблены или просто возбуждены. Ваш организм вырабатывает нейрохимические вещества и гормоны, которые могут изменить ваше суждение. Вы полны надеждой на будущее. У вас есть фантазии. Во многих случаях природа просто хочет, чтобы вы продолжали род,

– объяснил эксперт по отношениям Стэн Таткин.

Этих чувств недостаточно для того, чтобы построить счастливые и здоровые долговременные отношения. Партнерство требует годов коммуникации, преданности, поиска компромисса и решения конфликтов. Не спеши жениться, когда ты на этапе влюбленности.

Вы умеете вместе решать конфликты

Важным признаком хороших отношений является умение решать конфликты. Нельзя думать, что какой-то человек является "любовью всей твоей жизни" пока вы не пройдете через несколько конфликтов и не поймете, как действовать.

Наличие конфликтов вообще не означает, что партнер вам не подходит, ведь трудности бывают всегда. Если вы умеете адекватно решать конфликты, не теряете во время них уважение и сочувствие друг к другу, то это точно свидетельствует о том, что рядом – правильный человек.



Важно уметь адекватно решать конфликты / Фото Vera Arsic, Pexels

Друзья любят вас как пару

Иногда мнение со стороны может быть очень полезным. Ты можешь спросить у друзей и родных, что они думают о вашей паре. Важно не просто спрашивать, как им ваш партнер, а именно, нравитесь ли вы им как пара. Вот вопросы, которые помогут:

что ты думаешь о нашей паре?

Нравится ли тебе, каким я есть, когда рядом со мной партнер?

Родные хорошо тебя знают, поэтому понимают, какой человек тебе нужен. Слушай собственное сердце, но и прислушайся к мнению людей, которые для тебя важны.

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Партнер соответствует важным для тебя характеристикам

Здесь говорится не о росте или цвете волос, а о чертах характера, которые ты ценишь в людях. Проанализируй, совпадают ли ваши взгляды и ценности, а также нет ли в этом человеке черты характера, с которой ты не готов мириться всю жизнь. К примеру, ты любишь проводить время с семьей и всегда хотел, чтобы твой партнер также ценил твоих родных. Но выясняется, что он вообще не видит смысла в том, чтобы к ним наведываться и категорически против вашего общения. В таких отношениях ты точно не будешь счастлив в перспективе.

Ты честен с собой

Если в отношениях с этим человеком есть что-то, что тебя беспокоит, то честно признайся себе в этом. Очень важно не обманывать себя и не думать, что это чувство неуверенности пройдет.

Если вы чувствуете, что ваши потребности удовлетворены, общение замечательное и у вас крепкие отношения, но что-то мешает вам полностью инвестировать в отношения, возможно, пришло время пересмотреть свою историю отношений,

– объяснил эксперт.

Здесь важен еще один момент. Если тебе трудно доверять партнеру, потому что в прошлых отношениях тебя предали и сейчас ты чувствуешь себя тревожно – дело в тебе, а не в партнере. Это чувства, которые не связаны с этим человеком.

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Вам нравится быть вместе

Эксперты советуют искать человека, рядом с которым будет легко и приятно. Ощущение безопасности, понимания и заботы – маст хэв для длительных отношений. Также важно, воспринимаешь ли ты своего партнера разным и одинаково ли любишь его больным дома в пижаме и в элегантном костюме на вечеринке. Такое восприятие должно быть с обеих сторон – комфортно ли тебе рядом с этим человеком просто быть собой?

Надеемся, что эти критерии помогли тебе понять, кто сейчас рядом с тобой.