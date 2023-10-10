Не робіть цього: 7 порад від психологів про те, як зберегти міцні стосунки у шлюбі

Стосунки у шлюбі не завжди ідеальні. Для того, щоб вони були здоровими й приносили радість обом партнерам, над ними потрібно працювати. Американські психологи дали 7 порад про те, чого не варто робити одруженим людям.

Не порівнюйте свої стосунки з іншими

Сімейна терапевтка з Лос-Анджелеса Ебігейл Мейкпіс радить не порівнювати свої стосунки зі стосунками ваших друзів чи знайомих. Причина проста – ви ніколи не можете знати всю правду про те, що відбувається в чужому шлюбі.

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На перший погляд ці люди здаватимуться вам щасливішими, але ви не знатимете, що відбувається за закритими дверима.

Хоча деякі порівняння можуть викликати у вас відчуття підбадьорення, загалом порівняння зазвичай призводить до негативного ставлення до себе. Неможливо бути в курсі всього досвіду та інформації про шлюб іншої людини, зазвичай ви порівнюєте повсякденний досвід своїх власних стосунків із соцмережами чи іншими важливими моментами чужого шлюбу,

– пояснила Мейкпіс.

Замість того, щоб зосереджуватися на зовнішніх порівняннях, терапевтка радить краще подумати про те, на скільки виросли ваші стосунки і які труднощі ви пройшли зі своїм партнером. Така зміна мислення може покращити ваш загальний настрій і дозволить вибудувати глибший зв'язок з вашим чоловіком чи дружиною.

Не сподівайтеся, що ваш партнер не зміниться з роками

Якщо ви зрозумієте, що багато порівнюєте, то зауважте, чого саме бракує вашим стосункам і постарайтеся це виправити. Якщо вам подобається, що інша пара багато подорожує – почніть разом заощаджувати на відпустку. Якщо ж ви заздрите тому, що інше подружжя проводить разом багато часу, то поставте собі таку ж ціль.

Багато людей думають, що їхній партнер або партнерка залишатимуться і через 20 років такими ж, як і в день весілля. Психологиня Лорен Бейлі з Expansive Group радить не боятися змін.

Коли ми тримаємо наших партнерів або себе в заручниках і не дозволяємо змінюватися, то жертвуємо нашим індивідуальним або спільним щастям,

– зазначила Бейлі.

Потрібно дати простір для розвитку вашому партнеру. Водночас, якщо це ви прагнете до змін, то попередьте кохану людину, що це не означатиме закінчення стосунків.

Не забувайте про свого партнера після народження дитини

За даними дослідження Parent Data, у перший рік після народженням дитини стосунки між чоловіком та дружиною погіршуються. Соціальна працівниця Ніколь Сандерс з Therapy Charlotte наголошує, що діти можуть принести глибоку любов та радість у стосунки подружжя, однак при цьому такі сильні зміни у житті можуть провокувати стрес.

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Для того, щоб зберегти ваші стосунки, Сандерс радить якісно проводити час на одинці з партнером. Це може бути 15 хвилин зранку, коли ви разом будете насолоджуватися кавою, або обійми ввечері у ліжку. Важливо, повністю акцентувати свою увагу на партнеру і не користуватися мобільними телефонами у цей час. Також важливо знаходити час для сексу.



Як не віддалитися після народження дитини / Фото Unsplash

Не забувайте ділитися емоціями

Терапевт із Лос-Анджелеса Девід Наранг зазначив, що подружні пари часто настільки зайняті справами та роботою, що втрачають емоційний зв'язок. У результаті це призводить до того, що між чоловіком та дружиною утворюється відстань.

Це робить вас ізольованими один від одного. Ви стаєте вразливим до більш інтенсивного конфлікту, а також до можливих зрад,

– наголосив спеціаліст.

Наранг радить витрачати 15 – 20 хвилин щовечора на розмови про те, що трапилося з вами впродовж дня. Важливо ділитися емоціями, які ви пережили та запитувати у партнера, що він відчуває. Пари, між якими встановлена така близькість, не схильні до зрад, адже не хочуть робити коханій людині боляче.

Не відкидайте свої бажання

Усі ми знаємо правило про те, що кисневу маску в літаку спершу слід одягати на себе. Це має стосуватися й інших ситуацій. Сандерс вважає, що щасливі стосунки можуть бути лише у щасливих людей.

Якщо ви постійно відкидаєте власні бажання, то і в стосунках не будете щасливі.

Важливо Питання, які варто поставити своєму партнеру

Не звинувачуйте партнера у ваших нещастях

Часто партнери можуть звинувачувати один одного у власному нещасті, робити іншого цапом-відбувайлом. Терапевтка Мейкпіс наголошує, що кожен сам відповідальний за своє щастя й у стосунках ми можемо контролювати лише власні дії. То ж не варто звинувачувати партнера, якщо ви хочете мати міцні стосунки.

Не бійтеся просити про допомогу

У подружньому житті помилково думати, що лише ви з партнером можете вирішити ваші проблеми. Іноді ви можете просто не чути один одного й ситуація буде лише погіршуватися. Тому не варто боятися звернутися до спеціаліста й розповісти про свої проблеми.

Пам'ятайте, звертатися за допомогою – це прояв сили, а не слабкості.