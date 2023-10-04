Партнерське кохання сприяє розвитку емоційної стійкості, підтриманню довготривалого зв'язку та особистому зростанню. Психологи радять дві дієві поради, як перейти від пристрасті до партнерства.

Дивіться також Як перестати ревнувати жінку та чоловіка: поради психолога

1. Ставтеся до свого партнера, як до друга

Дослідження свідчать: пари, які ставляться до своїх партнерів, як до друзів, більше задоволені своїм шлюбом. Щоб потоваришувати з другою половинкою, спеціалісти дають декілька порад:

спілкуйтеся. Щира розмова свідчить про довіру. Знайдіть час виговоритися без осуду;

Щира розмова свідчить про довіру. Знайдіть час виговоритися без осуду; проводьте час разом. Для зміцнення дружніх стосунків займайтеся разом тим, що цікаво вам обом. Або заплануйте спільну пригоду – похід у гори чи нову подорож;

Для зміцнення дружніх стосунків займайтеся разом тим, що цікаво вам обом. Або заплануйте спільну пригоду – похід у гори чи нову подорож; смійтеся. Сміх не лише продовжує життя, але й зміцнює стосунки. Додайте грайливості у буденність, використовуючи жарти чи несподівані жести;

Сміх не лише продовжує життя, але й зміцнює стосунки. Додайте грайливості у буденність, використовуючи жарти чи несподівані жести; станьте вболівальником свого партнера. Підтримуйте, підкреслюйте досягнення одне одного і підбадьорюйте у складні моменти.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.



Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Elite (тонкі), 3 шт. та 12 шт . Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15 . Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.





2. Зосередьтесь на зовнішній дружбі

Під час налагодження дружби з партнером варто не забувати про спілкування з іншими. Інше дослідження показало, що підтримка соціальних зв'язків допомагає вирішити конфліктні ситуації у шлюбі. Для того, щоб налагодити цей аспект, зверніть увагу на наступне:

виділіть час на спілкування з друзями. Відвідайте цікаву виставку чи сходіть у кіно. Це дозволить зберегти власну ідентичність;

відкривайтеся друзям і будьте відвертими. Діліться отриманими історіями від друзів зі своїм партнером. Це зміцнює ваш емоційний зв'язок та демонструє довіру.

Діліться з партнером історіями, які почули від своїх друзів / pikwizard.com

Партнерське кохання вимагає зусиль та постійної роботи. Важливе терпіння і готовність вкладати у стосунки. Але натомість вони точно стануть довготривалими.