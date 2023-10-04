Партнерская любовь способствует развитию эмоциональной стойкости, поддержанию долговременной связи и личному росту. Психологи советуют два действенных совета, как перейти от страсти к партнерству.

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1. Относитесь к своему партнеру, как к другу

Исследование показывают: пары, которые относятся к своим партнерам, как к друзьям, больше довольны своим браком. Чтобы подружиться со второй половинкой, специалисты дают несколько советов:

общайтесь. Откровенный разговор свидетельствует о доверии. Найдите время выговориться без порицания;

Откровенный разговор свидетельствует о доверии. Найдите время выговориться без порицания; проводите время вместе. Для укрепления дружеских отношений занимайтесь вместе тем, что интересно вам обоим. Или запланируйте общее приключение – поход в горы или новое путешествие;

Для укрепления дружеских отношений занимайтесь вместе тем, что интересно вам обоим. Или запланируйте общее приключение – поход в горы или новое путешествие; смейтесь. Смех не только продлевает жизнь, но и укрепляет отношения. Добавьте игривости в обыденность, используя шутки или неожиданные жесты;

Смех не только продлевает жизнь, но и укрепляет отношения. Добавьте игривости в обыденность, используя шутки или неожиданные жесты; станьте болельщиком своего партнера. Поддерживайте, подчеркивайте достижения друг друга и ободряйте в сложные моменты.

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2. Сосредоточьтесь на внешней дружбе

При налаживании дружбы с партнером следует не забывать об общении с другими. Другое исследование показало, что поддержка социальных связей помогает разрешить конфликтные ситуации в браке. Для того чтобы наладить этот аспект, обратите внимание на следующее:

выделите время на общение с друзьями. Посетите интересную выставку или сходите в кино. Это позволит сохранить свою идентичность;

открывайтесь друзьям и будьте откровенны. Делитесь полученными историями от друзей со своим партнером. Это укрепляет вашу эмоциональную связь и демонстрирует доверие.

Делитесь с партнером историями, которые услышали от своих друзей / pikwizard.com

Партнерская любовь требует усилий и постоянной работы. Важно терпение и готовность вкладывать в отношения. Но они точно станут долговременными.