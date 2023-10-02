Тем, кто ищет выход из сложной ситуации, помогут советы психолога. Ирина Кулик из Ровно рассказала в своих соцсетях о том, как перестать ревновать женщину и мужчину.

К слову В разных кроватях: стоит ли парам спать отдельно

Как перестать ревновать: советы

Общайтесь. Важно стремиться к открытой и честной коммуникации. Договоритесь о серьезном разговоре с вашим партнером о собственных чувствах и старайтесь выяснить причины своей ревности.

Доверяйте. Доверие вашему партнеру является фундаментом здоровых отношений. Не забывайте, что ревность может подорвать это доверие, поэтому важно придавать ему большое значение и верить своему мужу.

Эксперименты вносят разнообразие в сексуальную жизнь, но обращайте внимание на качество контрацепции. Да, продукция Durex® проходит тестирование электроникой и испытание на качество. Все, чтобы вы чувствовали себя безопасно. Ни одно из средств контрацепции не гарантирует 100% защиту от беременности и ЗППП. *Реклама медицинского изделия. Презервативы из синтетического латекса с силиконовой смазкой DUREX Real Feel (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт. Сертификат соответствия №UA.TR.098.0016-15. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Работайте над собой. Совершенствуйте свою самооценку и веру в себя. Это будет способствовать уменьшению ревности и поможет вам фокусироваться на собственном счастье.

Вкладывайте энергию в другие сферы жизни. Развивайте свои интересы и занимайтесь личными делами, что способствует сохранению баланса отношений.

Укрепляйте отношения. Вместе делайте интересные вещи и старайтесь поддерживать сильную эмоциональную связь.

Отношения / Psychology Today