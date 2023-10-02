Тем, кто ищет выход из сложной ситуации, помогут советы психолога. Ирина Кулик из Ровно рассказала в своих соцсетях о том, как перестать ревновать женщину и мужчину.
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Как перестать ревновать: советы
Общайтесь. Важно стремиться к открытой и честной коммуникации. Договоритесь о серьезном разговоре с вашим партнером о собственных чувствах и старайтесь выяснить причины своей ревности.
Доверяйте. Доверие вашему партнеру является фундаментом здоровых отношений. Не забывайте, что ревность может подорвать это доверие, поэтому важно придавать ему большое значение и верить своему мужу.
Работайте над собой. Совершенствуйте свою самооценку и веру в себя. Это будет способствовать уменьшению ревности и поможет вам фокусироваться на собственном счастье.
Вкладывайте энергию в другие сферы жизни. Развивайте свои интересы и занимайтесь личными делами, что способствует сохранению баланса отношений.
Укрепляйте отношения. Вместе делайте интересные вещи и старайтесь поддерживать сильную эмоциональную связь.
Отношения / Psychology Today