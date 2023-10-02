Тим, хто шукає вихід зі складної ситуації, допоможуть поради психолога. Ірина Кулік з Рівного розповіла у своїх соцмережах про те, як перестати ревнувати жінку та чоловіка.

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Як перестати ревнувати: поради

Спілкуйтеся. Важливо прагнути до відкритої та чесної комунікації. Домовтеся про серйозну розмову з вашим партнером про власні почуття і намагайтеся з'ясувати причини своїх ревнощів.

Довіряйте. Довіра до вашого партнера є фундаментом здорових стосунків. Не забувайте, що ревнощі можуть підірвати цю довіру, тому важливо надавати їй велике значення та вірити своєму чоловікові.

Експерименти вносять різноманітність у сексуальне життя, але звертайте увагу на якість контрацепції. Так, продукція Durex® проходить тестування електронікою та випробування на якість. Все, щоб ви почувалися безпечно. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи з синтетичного латексу з силіконовою змазкою DUREX® Real Feel (натуральні відчуття), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0016-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Працюйте над собою. Вдосконалюйте свою самооцінку та віру в себе. Це сприятиме зменшенню ревнощів і допоможе вам фокусуватися на власному щасті.

Вкладайте енергію в інші сфери життя. Розвивайте свої інтереси та займайтеся особистими справами, що сприяє збереженню балансу відносин.

Зміцнюйте відносини. Разом робіть цікаві речі й старайтеся підтримувати сильний емоційний зв'язок.

Стосунки / Psychology Today