Сначала это может натолкнуть на мысль об определенных проблемах в паре. Впрочем, это не совсем так. Стоит ли супругам спать в отдельных кроватях – разбираемся дальше.

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Сон отдельно

Одно исследование, проведенное в начале этого года, показало, что каждая пятая пара спит в отдельных кроватях. Такая тенденция не является положительным или отрицательным проявлением, утверждают эксперты.

Пара должна делать то, что лучше подходит для динамики ее отношений. Если эта динамика раздельного сна работает – значит, проблем нет. Я знаю пары, которые спят в разных кроватях, но имеют прекрасные отношения,

– утверждает Элизабет Оверстрит.

Почему партнеры могут выбирать разные кровати – из-за сна. Хороший ночной сон жизненно важен для обеспечения физической и психологической активности.

Сон важен для физического и психологического здоровья / unsplash.com

Иногда пары имеют разный цикл сна, его расстройства или кто-то банально храпит. Кто-то привык засыпать под музыкальное сопровождение со светом, а кому-то для полного расслабления необходима тишина и тьма – это тоже определенным образом имеет свое влияние.

Вместо того чтобы ссориться – выберите для себя такой способ сна, который будет удовлетворять обоих. Если говорится о сне в разных кроватях – почему бы нет, если это пойдет на пользу,

– отметила эксперт.

Но выбирая разные кровати, стоит помнить несколько правил. Касаются они интимной близости.

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Она начинается вне спальни и ее не нужно тормозить или уменьшать. Пара должна обсудить приемлемый для обоих вариант удовлетворения потребностей.

Важным аспектом есть дети. Стоит и им объяснить, почему их родители решили спать отдельно. Аргументируйте это компромиссом и поддержкой привычки здорового сна. А также объясняйте, что это не норма во всех отношениях.