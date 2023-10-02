Сначала это может натолкнуть на мысль об определенных проблемах в паре. Впрочем, это не совсем так. Стоит ли супругам спать в отдельных кроватях – разбираемся дальше.
Смотрите также Какие бывают кризисы в отношениях и как их преодолеть
Сон отдельно
Одно исследование, проведенное в начале этого года, показало, что каждая пятая пара спит в отдельных кроватях. Такая тенденция не является положительным или отрицательным проявлением, утверждают эксперты.
Пара должна делать то, что лучше подходит для динамики ее отношений. Если эта динамика раздельного сна работает – значит, проблем нет. Я знаю пары, которые спят в разных кроватях, но имеют прекрасные отношения,
– утверждает Элизабет Оверстрит.
Почему партнеры могут выбирать разные кровати – из-за сна. Хороший ночной сон жизненно важен для обеспечения физической и психологической активности.
Сон важен для физического и психологического здоровья / unsplash.com
Иногда пары имеют разный цикл сна, его расстройства или кто-то банально храпит. Кто-то привык засыпать под музыкальное сопровождение со светом, а кому-то для полного расслабления необходима тишина и тьма – это тоже определенным образом имеет свое влияние.
Вместо того чтобы ссориться – выберите для себя такой способ сна, который будет удовлетворять обоих. Если говорится о сне в разных кроватях – почему бы нет, если это пойдет на пользу,
– отметила эксперт.
Но выбирая разные кровати, стоит помнить несколько правил. Касаются они интимной близости.
Она начинается вне спальни и ее не нужно тормозить или уменьшать. Пара должна обсудить приемлемый для обоих вариант удовлетворения потребностей.
Важным аспектом есть дети. Стоит и им объяснить, почему их родители решили спать отдельно. Аргументируйте это компромиссом и поддержкой привычки здорового сна. А также объясняйте, что это не норма во всех отношениях.