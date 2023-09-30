Каждый, кто находится или находился в отношениях, иногда спрашивал себя, сможет ли он преодолеть трудности и сохранить свои отношения. Консультант по вопросам сексуальности, Тася Осадчая, рассказала УП, что кризис рано или поздно наступает у всех.

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Однако основной критерий успешных отношений не состоит в идеальности, а в функциональности, по словам психотерапевта. "В функциональных отношениях все направлено на идею "мы вместе". Партнеры признают, что у них есть трудности и работают вместе, чтобы решить проблемы, воспринимая друг друга как союзников, а не врагов", – объясняет эксперт.

Итак, в таких отношениях пара открыто разговаривает между собой, делится своими эмоциями и чувствами. Люди, которые находятся в функциональных отношениях, поддерживают друг друга и имеют общие ценности. Кроме того, эти отношения способствуют личностному развитию обоих партнеров.

В дисфункциональных отношениях часто возникают конфликты, и партнеры не всегда могут открыто обсуждать их. Часто они избегают разговоров о проблемах и эти неразрешенные противоречия накапливаются. В результате даже незначительная ситуация может спровоцировать скандал или привести к разводу.

Какие бывают кризисы в отношениях

Универсальным признаком любого кризиса является то, что старые методы уже не работают и новые еще не появились. В парных отношениях можно выделить два типа кризисов: нормативные и непредсказуемые, возникающие в результате травматических и драматических событий.

Обычно нормативные кризисы классифицируют по тому, сколько лет пара вместе или по стадиям развития отношений, объясняет Тася Осадчая.

Нормативные кризисы являются естественными и возникают у всех пар,

– замечает психотерапевт.

К примеру, первый кризис может наступить для пары после года отношений, когда они начинают жить вместе. Это связано с изменением режима жизни и бытовыми адаптациями. Следующий кризис может возникнуть через три года, когда к паре добавляется семья и дети, которые приносят новые вызовы и нагрузки на отношения.

Кризис семи лет – это еще одна нормативная стадия, когда романтика постепенно теряется, и пара сталкивается с реальностью повседневной жизни. Наконец, спустя более десяти лет вместе пара может понять, что их ожидания от брака или партнера не сбылись, и их отношения ограничиваются общим домом или детьми.

Существуют другие типы кризисов, связанных с травматическими или драматическими событиями в жизни пары Это может быть болезнь или смерть члена семьи, а также резкие изменения в работе или месте жительства.

"Если пара способна взаимодействовать и поддерживать друг друга, то ей легче преодолеть эти разнообразные кризисы", – подчеркивает специалист.

Кризисы в отношениях – это нормально / Pinterest

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Признаки кризисов в отношениях

В своей практике психотерапевтка сталкивалась с разными причинами кризиса, которые могут отличаться для каждой пары. Однако существуют общие признаки, свидетельствующие о наличии кризиса в отношениях.

Увеличение конфликтов. Частые ссоры становятся еще более частыми и могут приобретать агрессивный характер. Конфликты могут возникать по любому поводу и выдвижение претензий может быть необоснованным.

Ограниченная коммуникация. Партнеры удаляются друг от друга и уровень коммуникации снижается до минимума.

Самостоятельность. Один из партнеров может отказываться от помощи или сотрудничества в решении общих проблем.

Утрата интереса к общим делам. Пара может быть менее интересно проводить время вместе, приготовлять пищу или выполнять другие дела, которые раньше их объединяли.

Проблемы в сексуальной жизни. Один из партнеров может не желать интимных отношений или количество секса может уменьшиться по сравнению с прошлым.

Помимо этого, плохой секс становится следствием кризиса в отношениях и может являться симптомом того, что что-то пошло не так. Однако иногда плохой секс может выступать как причина кризиса, отмечает Тася Осадчая.

"Эта проблема часто возникает со стороны женщины. В нашем обществе существует взгляд, что женщина должна заниматься сексом с мужчиной, даже если она не хочет этого. Поэтому женщины часто терпят, даже если им что-то не нравится", – объясняет эксперт.

В этом случае корень проблемы заключается не в сексе, а в плохой коммуникации. Партнеры не обсудили свои потребности, и это может привести к неудобным ситуациям.

Учитесь понимать друг друга / Pinterest

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Как преодолеть кризис в отношениях

Нет универсального рецепта для преодоления кризиса в отношениях, поскольку каждая пара имеет свою уникальную ситуацию и динамику. Однако есть некоторые общие советы, которые могут помочь пари во время кризиса:

Открытая коммуникация. Говорите друг с другом о своих проблемах и услышьте мнение партнера. Важно выслушивать и понимать друг друга.

Конфликты. Не бойтесь конфликтов. Важно учиться конструктивно конфликтовать, где обе стороны обсуждают свои потребности и желания.

Терпеливость и уважение. Помните о терпении и уважении друг к другу. Преодоление кризиса – это долгий и нелегкий процесс.

Не убегайте от проблемы. Не используйте алкоголь или романтические отношения как бегство от проблемы. Кризис не исчезнет, а конфликты могут обостряться.

Обратитесь к специалисту. В некоторых случаях обращение к семейному психотерапевту может помочь разобраться в ситуации и получить новый взгляд на проблему.

Часто возникает вопрос, как разобраться, когда пора завершить отношения, переживающие кризис. По словам психотерапевта, завершение отношений наступает, когда хотя бы один из партнеров не готов предпринять определенные шаги для разрешения сложной ситуации. Также это может произойти, если оба в паре имеют разные идеи по разрешению кризиса, и они не могут достичь согласия.

Говорите друг с другом / Pinterest