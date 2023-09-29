Психологи выделяют 10 вещей, на которые не следует соглашаться в отношениях. Проверьте себя прямо сейчас и ответьте честно: с тем ли вы человеком.

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Не соглашайтесь на это

Все люди неидеальны и у каждого есть некоторые недостатки. Но не соглашайтесь быть с тем, кто не уважает вас и ваше мнение. В таких отношениях о романтике точно не говорится.

В противоположность предыдущему – не держите возле себя человека, если вы его не уважаете. Найдите в себе силы прекратить такие отношения, перевернуть страницу, позволить себе найти счастье и быть счастливым партнеру.

Говорят, что противоположности притягиваются. Но иногда разногласия в личностях могут стать причиной кризиса в отношениях и, в конечном счете, их завершения. Сравните себя и вашего партнера: соответсвуете ли вы друг другу.

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Определите, насколько хорошо вас знает партнер. Конечно, для познания друг друга нужно время. Но если вы уже длительный период в отношениях, а вторая половинка вас не понимает и не прилагает усилия, чтобы узнать глубже – это еще один важный звоночек, на который не стоит соглашаться и искать компромисс.

Ваш партнер может быть идеальным на первый взгляд – иметь крутой стильный вид, работать над своей личностью и карьерой. Но если этих усилий не хватает на работу над отношениями – здесь тоже стоит задуматься.

Не стоит соглашаться на отношения, когда вы являетесь заменителем прошлой любви. Иногда бывает, когда некоторые пытаются забыть одни отношения, погрузившись в другие. Но переживание и период горевания еще не пройден, а потому и новые отношения не доставляют радости. При этом страдает и партнер.

Отношения должны приносить комфорт. А он построен в первую очередь на доверии. Если вы ловите себя на постоянной мысли об измене, пытаетесь сделать все, чтобы партнер не ушел от вас – это тоже важный аспект, при котором стоит пересмотреть отношения.

Открытость и честность формируется в свободном общении. Ответьте себе – можете ли вы свободно поговорить со своим партнером?

И главное напоследок – определите, имеете ли вы прочную силовую связь с партнером. Она чувствуется подсознательно и речь не идет о физическом или сексуальном влечении. Осознайте, что вместе вам придется пройти немало в жизни, поэтому вы должны быть готовы морально и эмоционально находиться с этим человеком.