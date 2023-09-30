Кожен, хто перебуває чи перебував у стосунках, часом питав себе, чи зможе він подолати труднощі та зберегти свої стосунки. Консультантка з питань сексуальності, Тася Осадча, розповіла УП, що криза рано чи пізно настає у всіх.

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Однак основний критерій успішних стосунків не полягає в ідеальності, а в функціональності, за словами психотерапевтки. "У функціональних стосунках усе спрямоване на ідею "ми разом". Партнери визнають, що у них є труднощі та працюють разом, щоб вирішити проблеми, сприймаючи одне одного як союзників, а не ворогів", – пояснює експертка.

Отже, у таких стосунках пара відкрито розмовляє між собою, ділиться своїми емоціями та почуттями. Люди, які знаходяться у функціональних стосунках, підтримують одне одного та мають спільні цінності. Крім того, ці стосунки сприяють особистісному розвитку обох партнерів.

У дисфункціональних стосунках часто виникають конфлікти, і партнери не завжди спроможні відкрито обговорювати їх. Часто вони уникають розмов про проблеми, і ці невирішені суперечності накопичуються. В результаті навіть незначна ситуація може спровокувати скандал чи навіть призвести до розлучення.

Які бувають кризи у стосунках

Універсальною ознакою будь-якої кризи є те, що старі методи вже не працюють, і нові ще не з'явилися. В парних стосунках можна виділити два типи криз: нормативні та непередбачувані, які виникають внаслідок травматичних та драматичних подій.

Зазвичай нормативні кризи класифікують за тим, скільки років пара разом, або за стадіями розвитку стосунків, пояснює Тася Осадча.

Нормативні кризи є природними й виникають у всіх пар,

– зауважує психотерапевтка.

Наприклад, перша криза може настати для пари після року відносин, коли вони починають жити разом. Це пов'язано зі зміною режиму життя та побутовими адаптаціями. Наступна криза може виникнути через три роки, коли до пари додається сім'я і діти, що приносить нові виклики та навантаження на стосунки.

Криза семи років – це ще одна нормативна стадія, коли романтика поступово втрачається, і пара стикається з реальністю повсякденного життя. Нарешті, через більше десяти років разом пара може зрозуміти, що їх очікування від шлюбу чи партнера не збулися, і їхні стосунки обмежуються спільним будинком або дітьми.

Існують інші типи криз, пов'язаних з травматичними або драматичними подіями у житті пари. Це може бути хвороба або смерть члена сім'ї, а також різкі зміни у роботі або місці проживання.

"Якщо пара здатна взаємодіяти та підтримувати одне одного, то їй легше подолати ці різноманітні кризи", – підкреслює фахівчиня.

Кризи у стосунках – це нормально / Pinterest

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Ознаки криз у стосунках

У своїй практиці психотерапевтка стикалася з різними причинами кризи, які можуть відрізнятися для кожної пари. Однак існують загальні ознаки, які можуть свідчити про наявність кризи в стосунках.

Збільшення конфліктів. Часті сварки стають ще більш частими й можуть набувати агресивного характеру. Конфлікти можуть виникати з будь-якого приводу, і висування претензій може бути необґрунтованим.

Обмежена комунікація. Партнери віддаляються один від одного, і рівень комунікації знижується до мінімуму.

Самостійність. Один із партнерів може відмовлятися від допомоги або співпраці в розв'язанні спільних проблем.

Втрата інтересу до спільних справ. Парі може бути менше цікаво проводити час разом, приготовляти їжу чи виконувати інші справи, які раніше їх об'єднували.

Проблеми в сексуальному житті. Один із партнерів може не бажати інтимних стосунків, або кількість сексу може зменшитися порівняно з минулим.

Крім цього, поганий секс стає наслідком кризи в стосунках і може бути симптомом того, що щось пішло не так. Проте, іноді поганий секс може виступати як причина кризи, зауважує Тася Осадча.

"Ця проблема часто виникає зі сторони жінки. У нашому суспільстві існує погляд, що жінка має займатися сексом з чоловіком, навіть коли вона не бажає цього. Тому жінки часто терплять, навіть якщо їм щось не подобається", – пояснює експертка.

У цьому випадку, корінь проблеми полягає не в сексі, а в поганій комунікації. Партнери не обговорили свої потреби, і це може призводити до незручних ситуацій.

Вчіться розуміти одне одного / Pinterest

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Як подолати кризу в стосунках

Немає універсального рецепта для подолання кризи в стосунках, оскільки кожна пара має свою унікальну ситуацію та динаміку. Однак є деякі загальні поради, які можуть допомогти парі під час кризи:

Відкрита комунікація. Говоріть один з одним про свої проблеми та почуйте думку партнера. Важливо вислуховувати й розуміти один одного.

Конфлікти. Не бійтеся конфліктів. Важливо вчитися конструктивно конфліктувати, де обидві сторони обговорюють свої потреби та бажання.

Терплячість та повага. Пам'ятайте про терплячість та повагу один до одного. Подолання кризи – це довгий та нелегкий процес.

Не тікайте від проблеми. Не використовуйте алкоголь чи романтичні стосунки як втечу від проблеми. Криза не зникне, а конфлікти можуть загострюватись.

Зверніться до фахівця. У деяких випадках, звернення до сімейного психотерапевта може допомогти розібратись у ситуації та отримати новий погляд на проблему.

Часто виникає питання, як розібратися, коли вже настав час завершити стосунки, які переживають кризу. За словами психотерапевтки, завершення стосунків настає, коли хоча б один із партнерів не готовий вчинити певні кроки для вирішення складної ситуації. Також це може статися, якщо обидва в парі мають різні ідеї щодо вирішення кризи, і вони не можуть досягти згоди.

Говоріть одне з одним / Pinterest