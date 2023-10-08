Психологи визначили декілька груп і в них виділили те, про що можна запитати у своєї другої половинки. Починатися вони можуть від кумедних і переходити до більш пікантних. Робимо короткий чек.
Дивіться також Тактика першого побачення: чого хочуть чоловіки і жінки
Запитай партнера
Першою групою психологи виділили глибокі питання. Вони радять не боятися запитувати партнера про його думки, світогляд:
- які твої мрії щодо майбутнього;
- що робить тебе щасливим;
- як ставишся до батьківства;
- який найбільший страх чи ризик, на який доводилося йти;
- яким було твоє дитинство;
- що таке успіх в твоєму розумінні.
На противагу серйозним та глибоким питанням не варто забувати й про легкість. Багато чого можна навчитися у свого партнера за допомогою дотепних питань:
- про яку суперздібність мрієш;
- що зробиш, коли виграєш мільйон;
- який улюблений фільм чи телешоу;
- під яку пісню танцюєш наодинці;
- що робиш перше, коли прокидаєшся зранку;
- яка твоя найкраща риса.
Кокетливість – ще один спосіб відкрити партнера з іншого боку. Питання такого роду демонструють вашу закоханість:
- який мій одяг тобі найбільше подобається;
- коли ти вперше зрозумів/зрозуміла, що я тобі подобаюсь;
- які були твої думки під час нашого першого поцілунку;
- яка моя риса чи якість найкраща;
- як часто думаєш про мене протягом дня;
- чому тобі подобається зустрічатися зі мною.
Якщо хочете вивести ваше спілкування чи стосунки на інший рівень – запитайте про це:
- що тебе збуджує;
- що в мені найсексуальніше;
- яка твоя улюблена поза для сексу;
- нестандарте місце, де був твій секс;
- яка твоя найбільша сексуальна фантазія.
Питання можуть бути способом додати більше романтики у ваші стосунки. Це чудовий спосіб розпочати розмову:
- яким було твоє найкраще побачення;
- хто був твоїм першим коханням;
- чи писали тобі любовні листи;
- що тобі подобається у стосунках;
- яким уявляєш день свого весілля.