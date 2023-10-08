Психологи визначили декілька груп і в них виділили те, про що можна запитати у своєї другої половинки. Починатися вони можуть від кумедних і переходити до більш пікантних. Робимо короткий чек.

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Запитай партнера

Першою групою психологи виділили глибокі питання. Вони радять не боятися запитувати партнера про його думки, світогляд:

  • які твої мрії щодо майбутнього;
  • що робить тебе щасливим;
  • як ставишся до батьківства;
  • який найбільший страх чи ризик, на який доводилося йти;
  • яким було твоє дитинство;
  • що таке успіх в твоєму розумінні.

На противагу серйозним та глибоким питанням не варто забувати й про легкість. Багато чого можна навчитися у свого партнера за допомогою дотепних питань:

  • про яку суперздібність мрієш;
  • що зробиш, коли виграєш мільйон;
  • який улюблений фільм чи телешоу;
  • під яку пісню танцюєш наодинці;
  • що робиш перше, коли прокидаєшся зранку;
  • яка твоя найкраща риса.

Кокетливість – ще один спосіб відкрити партнера з іншого боку. Питання такого роду демонструють вашу закоханість:

  • який мій одяг тобі найбільше подобається;
  • коли ти вперше зрозумів/зрозуміла, що я тобі подобаюсь;
  • які були твої думки під час нашого першого поцілунку;
  • яка моя риса чи якість найкраща;
  • як часто думаєш про мене протягом дня;
  • чому тобі подобається зустрічатися зі мною.

Якщо хочете вивести ваше спілкування чи стосунки на інший рівень – запитайте про це:

  • що тебе збуджує;
  • що в мені найсексуальніше;
  • яка твоя улюблена поза для сексу;
  • нестандарте місце, де був твій секс;
  • яка твоя найбільша сексуальна фантазія.

Питання можуть бути способом додати більше романтики у ваші стосунки. Це чудовий спосіб розпочати розмову:

  • яким було твоє найкраще побачення;
  • хто був твоїм першим коханням;
  • чи писали тобі любовні листи;
  • що тобі подобається у стосунках;
  • яким уявляєш день свого весілля.