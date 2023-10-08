Психологи определили несколько групп и в них выделили то, что можно спросить у своей второй половинки. Начинаться они могут от забавных и переходить к более пикантным. Делаем краткий чек.

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Спроси партнера

Первой группой психологи выделили глубокие вопросы. Они советуют не бояться спрашивать партнера о его мнениях, мировоззрении:

  • какие твои мечты о будущем;
  • что делает тебя счастливым;
  • как относишься к отцовству;
  • наибольший страх или риск, на который приходилось идти;
  • каково было твое детство;
  • что такое успех в твоем понимании.

В противоположность серьезным и глубоким вопросам не стоит забывать и о легкости. Многому можно научиться у своего партнера с помощью остроумных вопросов:

  • о какой суперспособности мечтаешь;
  • что сделаешь, когда выиграешь миллион;
  • какой любимый фильм или телешоу;
  • под какую песню танцуешь наедине;
  • что делаешь первое, когда просыпаешься утром;
  • какая твоя лучшая черта.

Кокетливость – еще один способ открыть партнера с другой стороны. Вопросы такого рода демонстрируют вашу влюбленность:

  • какая моя одежда тебе больше всего нравится;
  • когда ты впервые понял/поняла, что я тебе нравлюсь;
  • какие были твои мысли во время нашего первого поцелуя;
  • какая моя черта или качество самое лучшее;
  • как часто думаешь обо мне в течение дня;
  • почему тебе нравится встречаться со мной?

Если хотите вывести ваше общение или отношения на другой уровень – спросите:

  • что тебя возбуждает;
  • что во мне самое сексуальное;
  • какая твоя любимая поза для секса;
  • нестандартное место, где был твой секс;
  • какая твоя самая большая сексуальная фантазия.

Вопросы могут быть способом добавить больше романтики в ваши отношения. Это отличный способ начать разговор:

  • каково было твое лучшее свидание;
  • кто был твоей первой любовью;
  • писали ли тебе любовные письма;
  • что тебе нравится в отношениях;
  • каким представляешь день своей свадьбы.