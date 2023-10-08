Психологи определили несколько групп и в них выделили то, что можно спросить у своей второй половинки. Начинаться они могут от забавных и переходить к более пикантным. Делаем краткий чек.
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Спроси партнера
Первой группой психологи выделили глубокие вопросы. Они советуют не бояться спрашивать партнера о его мнениях, мировоззрении:
- какие твои мечты о будущем;
- что делает тебя счастливым;
- как относишься к отцовству;
- наибольший страх или риск, на который приходилось идти;
- каково было твое детство;
- что такое успех в твоем понимании.
В противоположность серьезным и глубоким вопросам не стоит забывать и о легкости. Многому можно научиться у своего партнера с помощью остроумных вопросов:
- о какой суперспособности мечтаешь;
- что сделаешь, когда выиграешь миллион;
- какой любимый фильм или телешоу;
- под какую песню танцуешь наедине;
- что делаешь первое, когда просыпаешься утром;
- какая твоя лучшая черта.
Кокетливость – еще один способ открыть партнера с другой стороны. Вопросы такого рода демонстрируют вашу влюбленность:
- какая моя одежда тебе больше всего нравится;
- когда ты впервые понял/поняла, что я тебе нравлюсь;
- какие были твои мысли во время нашего первого поцелуя;
- какая моя черта или качество самое лучшее;
- как часто думаешь обо мне в течение дня;
- почему тебе нравится встречаться со мной?
Если хотите вывести ваше общение или отношения на другой уровень – спросите:
- что тебя возбуждает;
- что во мне самое сексуальное;
- какая твоя любимая поза для секса;
- нестандартное место, где был твой секс;
- какая твоя самая большая сексуальная фантазия.
Вопросы могут быть способом добавить больше романтики в ваши отношения. Это отличный способ начать разговор:
- каково было твое лучшее свидание;
- кто был твоей первой любовью;
- писали ли тебе любовные письма;
- что тебе нравится в отношениях;
- каким представляешь день своей свадьбы.