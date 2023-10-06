Согласно исследованиям оказалось, что мужчины и женщины имеют разную тактику на первых свиданиях и ожидают другого. Делимся деталями в материале.

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Тактика свиданий

Чтобы снизить процент неудачных свиданий, специалисты решили провести исследование, где отдельно опросили мужчин и женщин. Первое исследование было для определения используемых действий. А второе – насколько они эффективны. Участников попросили составить список поведения, которое по их мнению может стать ступенькой к успешным свиданиям.

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В результате большинство мужчин отметили, что глубокий разговор – лучшая тактика, которую они использовали бы во время свидания. Женщины наоборот – подчеркнули важность быть остроумным и рассказывать анекдоты.

Среди других вариантов были доброжелательность, комплименты и умение слушать. А женщины, кстати, единственные, кто отметил вероятность поцелуя на первом свидании.

Были важны также гендерные отличия. Женщины верили, что мужчины добьются успеха на первом свидании, если будут соблюдать этикет, будут внимательными, вежливыми и добрыми. А вот мужчины считали, что флирт, комплименты, держание за руку и немного алкоголя добавили бы больше шансов.

Эти выводы могут пригодиться для тех, кто собирается на свои первые свидания и планирует меньше стрессировать из-за этого события. Но исследователи отметили, что эту тему еще предстоит изучать.