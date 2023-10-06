Згідно досліджень виявилося, що чоловіки і жінки мають різну тактику на перших побаченнях і очікують іншого. Ділимося деталями у матеріалі.

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Тактика побачень

Аби зменшити відсоток невдалих побачень, фахівці вирішили провести дослідження, де окремо опитали чоловіків і жінок. Перше дослідження було для визначення дій, які використовуються. А друге – наскільки вони ефективні. Учасників попросили скласти список поведінки, яка на їхню думку може стати сходинкою до успішних побачень.

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У результаті більшість чоловіків зазначили, що глибока розмова – найкраща тактика, яку б вони використали під час побачення. Жінки ж навпаки – підкреслили важливість бути дотепним і розповідати анекдоти.

Серед інших варіантів також були доброзичливість, компліменти та вміння слухати. А жінки, до речі, єдині, хто відзначив про ймовірність поцілунку на першому побаченні.

Були важливі також гендерні відмінності. Жінки вірили, що чоловіки досягнуть успіху на першому побаченні, якщо дотримуватимуться етикету, будуть уважними, ввічливими та добрими. А от чоловіки вважали, що флірт, компліменти, тримання за руку та трішки алкоголю додали б більше шансів.

Тож, ці висновки можуть стати у нагоді для тих, хто збирається на свої перші побачення і планує менше стресувати через цю подію. Але дослідники зазначили, що цю тему ще треба вивчати.