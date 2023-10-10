Не делайте этого: 7 советов от психологов о том, как сохранить крепкие отношения в браке

Отношения в браке не всегда идеальны. Для того чтобы они были здоровыми и приносили радость обоим партнерам, над ними нужно работать. Американские психологи дали 7 советов о том, чего не стоит делать женатым людям.

Не сравнивайте свои отношения с другими

Семейный терапевт из Лос-Анджелеса Эбигейл Мейкпис советует не сравнивать свои отношения с отношениями ваших друзей или знакомых. Причина проста – вы никогда не можете знать всю правду о том, что происходит в чужом браке.

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На первый взгляд эти люди будут казаться вам счастливее, но вы не будете знать, что происходит за закрытыми дверями.

Хотя некоторые сравнения могут вызвать у вас ощущение ободрения, в целом сравнение обычно приводит к негативному отношению к себе. Невозможно быть в курсе всего опыта и информации о браке другого человека, обычно вы сравниваете повседневный опыт своих собственных отношений с соцсетями или другими важными моментами чужого брака,

– объяснила Мейкпис.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на внешних сравнениях, терапевт советует лучше подумать о том, на сколько выросли ваши отношения и какие трудности вы прошли со своим партнером. Такое изменение мышления может улучшить ваше общее настроение и позволит выстроить более глубокую связь с вашим мужем или женой.

Не надейтесь, что ваш партнер не изменится с годами

Если вы поймете, что многое сравниваете, то заметьте, чего именно не хватает вашим отношениям и постарайтесь это исправить. Если вам нравится, что другая пара много путешествует – начните вместе сэкономить на отпуске. Если же вы завидуете тому, что другие супруги проводят вместе много времени, то поставьте себе такую же цель.

Многие думают, что их партнер или партнерша будут оставаться и через 20 лет такими же, как и в день свадьбы. Психолог Лорен Бейли из Expansive Group советует не бояться перемен.

Когда мы держим наших партнеров или себя в заложниках и не позволяем меняться, то жертвуем нашим индивидуальным или общим счастьем,

– сказала Бейли.

Нужно дать пространство для развития вашему партнеру. В то же время, если вы стремитесь к переменам, то предупредите любимого человека, что это не означает окончания отношений.

Не забывайте о своем партнере после рождения ребенка

По данным исследования Parent Data, в первый год после рождения ребенка отношения между мужем и женой ухудшаются. Социальная работница Николь Сандерс Therapy Charlotte отмечает, что дети могут принести глубокую любовь и радость в отношениях супругов, однако при этом такие сильные изменения в жизни могут провоцировать стресс.

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Для того чтобы сохранить ваши отношения, Сандерс советует качественно проводить время наедине с партнером. Это может быть 15 минут утром, когда вы вместе будете наслаждаться кофе, или объятия вечером в постели. Важно полностью акцентировать свое внимание на партнере и не пользоваться мобильными телефонами в это время. Также важно находить время для секса.



Как не отдалиться после рождения ребенка / Фото Unsplash

Не забывайте делиться эмоциями

Терапевт из Лос-Анджелеса Дэвид Наранг отметил, что супружеские пары часто настолько заняты делами и работой, что теряют эмоциональную связь. В результате это приводит к тому, что между супругами образуется расстояние.

Это делает вас изолированными друг от друга. Вы становитесь уязвимым к более интенсивному конфликту, а также к возможным изменам,

– подчеркнул специалист.

Наранг советует тратить 15 – 20 минут каждый вечер на разговоры о случившемся с вами в течение дня. Важно делиться эмоциями, которые вы пережили и спрашивать у партнера, что он испытывает. Пары, между которыми установлена такая близость, не подвержены к изменам, ведь не хотят делать любимому человеку больно.

Не исключайте свои желания

Все мы знаем правило о том, что кислородную маску в самолете сначала следует одевать на себя. Это должно относиться и к другим ситуациям. Сандерс считает, что счастливые отношения могут быть только у счастливых людей.

Если вы постоянно отвергаете свои желания, то и в отношениях не будете счастливы.

Важно Вопросы, которые следует задать своему партнеру

Не вините партнера в ваших несчастьях

Часто партнеры могут винить друг друга в собственном несчастье, делать другого козлом отпущения. Терапевт Мейкпис отмечает, что каждый сам ответственен за свое счастье, и в отношениях мы можем контролировать только собственные действия. Так что не стоит винить партнера, если вы хотите иметь крепкие отношения.

Не бойтесь просить о помощи

В супружеской жизни ошибочно полагать, что только вы с партнером можете решить ваши проблемы. Иногда вы можете просто не слышать друг друга, и ситуация будет только ухудшаться. Поэтому не стоит бояться обратиться к специалисту и рассказать о своих проблемах.

Помните, обращаться за помощью – это проявление силы, а не слабости.