Не сравнивайте свои отношения с другими

Семейный терапевт из Лос-Анджелеса Эбигейл Мейкпис советует не сравнивать свои отношения с отношениями ваших друзей или знакомых. Причина проста – вы никогда не можете знать всю правду о том, что происходит в чужом браке.

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На первый взгляд эти люди будут казаться вам счастливее, но вы не будете знать, что происходит за закрытыми дверями.

Хотя некоторые сравнения могут вызвать у вас ощущение ободрения, в целом сравнение обычно приводит к негативному отношению к себе. Невозможно быть в курсе всего опыта и информации о браке другого человека, обычно вы сравниваете повседневный опыт своих собственных отношений с соцсетями или другими важными моментами чужого брака,

– объяснила Мейкпис.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на внешних сравнениях, терапевт советует лучше подумать о том, на сколько выросли ваши отношения и какие трудности вы прошли со своим партнером. Такое изменение мышления может улучшить ваше общее настроение и позволит выстроить более глубокую связь с вашим мужем или женой.

Как поступить? Если вы поймете, что многое сравниваете, то заметьте, чего именно не хватает вашим отношениям и постарайтесь это исправить. Если вам нравится, что другая пара много путешествует – начните вместе сэкономить на отпуске. Если же вы завидуете тому, что другие супруги проводят вместе много времени, то поставьте себе такую же цель.

Не надейтесь, что ваш партнер не изменится с годами

Многие думают, что их партнер или партнерша будут оставаться и через 20 лет такими же, как и в день свадьбы. Психолог Лорен Бейли из Expansive Group советует не бояться перемен.

Когда мы держим наших партнеров или себя в заложниках и не позволяем меняться, то жертвуем нашим индивидуальным или общим счастьем,

– сказала Бейли.

Нужно дать пространство для развития вашему партнеру. В то же время, если вы стремитесь к переменам, то предупредите любимого человека, что это не означает окончания отношений.

Не забывайте о своем партнере после рождения ребенка

По данным исследования Parent Data, в первый год после рождения ребенка отношения между мужем и женой ухудшаются. Социальная работница Николь Сандерс Therapy Charlotte отмечает, что дети могут принести глубокую любовь и радость в отношениях супругов, однако при этом такие сильные изменения в жизни могут провоцировать стресс.

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Для того чтобы сохранить ваши отношения, Сандерс советует качественно проводить время наедине с партнером. Это может быть 15 минут утром, когда вы вместе будете наслаждаться кофе, или объятия вечером в постели. Важно полностью акцентировать свое внимание на партнере и не пользоваться мобильными телефонами в это время. Также важно находить время для секса.



Как не отдалиться после рождения ребенка / Фото Unsplash

Не забывайте делиться эмоциями

Терапевт из Лос-Анджелеса Дэвид Наранг отметил, что супружеские пары часто настолько заняты делами и работой, что теряют эмоциональную связь. В результате это приводит к тому, что между супругами образуется расстояние.

Это делает вас изолированными друг от друга. Вы становитесь уязвимым к более интенсивному конфликту, а также к возможным изменам,

– подчеркнул специалист.

Наранг советует тратить 15 – 20 минут каждый вечер на разговоры о случившемся с вами в течение дня. Важно делиться эмоциями, которые вы пережили и спрашивать у партнера, что он испытывает. Пары, между которыми установлена такая близость, не подвержены к изменам, ведь не хотят делать любимому человеку больно.

Не исключайте свои желания

Все мы знаем правило о том, что кислородную маску в самолете сначала следует одевать на себя. Это должно относиться и к другим ситуациям. Сандерс считает, что счастливые отношения могут быть только у счастливых людей.

Если вы постоянно отвергаете свои желания, то и в отношениях не будете счастливы.

Важно Вопросы, которые следует задать своему партнеру

Не вините партнера в ваших несчастьях

Часто партнеры могут винить друг друга в собственном несчастье, делать другого козлом отпущения. Терапевт Мейкпис отмечает, что каждый сам ответственен за свое счастье, и в отношениях мы можем контролировать только собственные действия. Так что не стоит винить партнера, если вы хотите иметь крепкие отношения.

Не бойтесь просить о помощи

В супружеской жизни ошибочно полагать, что только вы с партнером можете решить ваши проблемы. Иногда вы можете просто не слышать друг друга, и ситуация будет только ухудшаться. Поэтому не стоит бояться обратиться к специалисту и рассказать о своих проблемах.

Помните, обращаться за помощью – это проявление силы, а не слабости.