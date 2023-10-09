Впрочем, доверие возможно восстановить, но это требует больших усилий обоих партнеров. Психологи советуют уважать любимого или любимую и с пониманием относиться к их личному пространству.

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Важно обратить внимание на признаки отсутствия доверия в отношениях, которые могут проявляться по-разному в каждой паре. Вот несколько из них:

Вы постоянно пристаете к вашему партнеру и не позволяете ему/ей иметь личное пространство.

Вы удерживаетесь от близости и частых объятий.

Вы ощущаете значительную неуверенность в ваших отношениях.

Вы подвергаете сомнению действия своего партнера и чувствуете, что он/она что-то скрывает.

Как восстановить доверие в отношениях

Имейте желание работать над отношениями . Важно, чтобы оба партнера были готовы сделать шаги по восстановлению доверия. Оба должны хотеть помириться и разрешить конфликт.

. Важно, чтобы оба партнера были готовы сделать шаги по восстановлению доверия. Оба должны хотеть помириться и разрешить конфликт. Подумайте об опыте. Оба партнера должны выделить время, чтобы проанализировать свои чувства и мнения по ситуации.

Оба партнера должны выделить время, чтобы проанализировать свои чувства и мнения по ситуации. Создайте новые воспоминания. Работайте над созданием положительных впечатлений вместе.

Работайте над созданием положительных впечатлений вместе. Начните все сначала. Подумайте о возобновлении ваших отношений как о возможности начать с чистого листа. Попытайтесь создать новые способы общения и увидеть друг друга по-новому.

Подумайте о возобновлении ваших отношений как о возможности начать с чистого листа. Попытайтесь создать новые способы общения и увидеть друг друга по-новому. Сосредоточьтесь на будущем. Вместо того чтобы оставаться в прошлом, думайте о том, как можно улучшить ваши отношения в будущем. Разговаривайте о ваших общих целях и планах.

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