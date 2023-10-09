Втім, довіру можливо відновити, але це вимагає значних зусиль обох партнерів. Психологи радять поважати коханого або кохану та з розумінням ставитися до їхнього особистого простору.
Цікаво Як укріпити стосунки: 20 універсальних порад, які можуть знадобитися кожній парі
Важливо звернути увагу на ознаки відсутності довіри у стосунках, які можуть проявлятися по-різному у кожній парі. Ось декілька з них:
- Ви постійно чіпляєтеся до вашого партнера і не дозволяєте йому/їй мати особистий простір.
- Ви утримуєтеся від близькості та частих обіймів.
- Ви відчуваєте значну невпевненість у ваших стосунках.
- Ви ставите під сумнів дії свого партнера та відчуваєте, що він/вона щось приховує.
Як відновити довіру у відносинах
- Майте бажання працювати над відносинами. Важливо, щоб обидва партнери були готові зробити кроки для відновлення довіри. Обидва мають хотіти помиритися та вирішити конфлікт.
- Подумайте про досвід. Обидва партнери повинні виділити час, щоб проаналізувати свої почуття та думки щодо ситуації.
- Створіть нові спогади. Працюйте над створенням позитивних вражень разом.
- Почніть все спочатку. Подумайте про відновлення ваших відносин як про можливість почати з чистого аркуша. Спробуйте створити нові способи спілкування та побачити один одного по-новому.
- Зосередьтеся на майбутньому. Замість того, щоб залишатися в минулому, думайте про те, як можна покращити ваші стосунки у майбутньому. Розмовляйте про ваші спільні цілі та плани.
Як відновити довіру у стосунках / Pexels