З якими проблемами в ліжку стикаються зараз українські пари та як їх можна розв'язати – розповіла психолог та сексолог Тетяна Славіна.
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Чи вплинула війна на лібідо українців
Українці живуть у хронічному стресі, через повітряні тривоги не висипаються ночами, високий рівень кортизолу провокує каскад стресових реакцій тіла, що знижує вироблення естрогену та тестостерону, які відповідають за сексуальне бажання. Через це лібідо чоловіків занижується, а в жінок під час сексу є менше збудження, виникають больові відчуття. Тому й знижується мотивація і бажання займатися сексом, немає відчуття радості.
Які проблеми виникають через життя на відстані
Війна розділила мільйони українських сімей, однак, якщо все добре, то люди намагатимуться зберегти близькість, зокрема сексуальну. Головна проблема багатьох пар, які живуть на відстані, – не вміння будувати комунікацію. Починає руйнуватися те, що тримало подружжя разом, – спільний побут, турбота про дітей тощо. Відсутня емоційна близькість, без якої не може бути й сексуальної.
Якщо ж в парі були емоції та почуття, то вона знайде спосіб реалізувати свої сексуальні потреби навіть дистанційно. Важливо розуміти, що навіть мастурбація та сексуальні фантазії створюють відчуття того, що секс у нашому житті все-таки є.
Тетяна Славіна зазначила, що 80% чоловіків, з якими вона зараз працює, є порнозалежними. Ця проблема була раніше, потім посилилася під час пандемії, а зараз стала критичною. Через це у чоловіків страждає здатність до ерекції на реальну жінку.
Зради – це дуже розповсюджена проблема з обох боків, однак вона насамперед залежить від якості стосунків, які були до війни. Перша причина зрад під час війни – фізіологічна. Кожна людина прагне задовольнити свої сексуальні бажання, зняти стрес.
Однак, якщо людина зраджує через нездорові стосунки з партнером, постійні конфлікти, порушення зв'язку, почуття самотності, то є великий ризик розлучення. Бо у такому випадку зрада відбувається не на основі сексуального незадоволення, а на пошуку кращого партнера, що може призвести навіть до формування нової сім'ї.
Як війна зміцнює стосунки
Війна навчила нас цінувати кожен момент, бо невідомо, який з них може стати останнім. Усвідомлення кінця зближує з партнером, може розпочати другий медовий місяць у парі. Також позитивно вплинути на сексуальне життя блекаути.
До війни українці задовольняли свої потреби стандартним чином, коли був вільний час, а зараз є занадто багато часу разом, яким можна насолодитися. І це змушує шукати способи отримати насолоду зовсім новим шляхом. Пари не бояться експериментувати, втілювати в життя те, про що раніше лише мріяли.
Як не втратити іскру в ліжку
- Не втрачати присутності партнера. Потрібно створювати ілюзію його присутності в житті: надіслати чоловікові на фронт його улюблені смаколики, замовити коханій, яка за кордоном, доставку квітів. Таким чином ми проявляємо увагу, турботу, підтримуємо близькість.
- Говорити про секс і свої бажання. Акцентувати не на тому, хто і з ким хоче щось зробити, а на емоційній близькості в сексі, нагадувати, що вам подобається, як хочете доторкнутися тощо.
- Будувати спільні плани. Говорити про те, яким буде ваше життя після перемоги, що разом зробите, яким буде ваш секс. Це посилює фантазію та бажання, яке можна реалізувати навіть телефоном.
- Додати те, що не робили раніше. Наприклад, надсилайте одне одному більше аудіо, фото та відео. Це створить ілюзію живого контакту.
- Жодних новин і гаджетів у спальні. Тривожні новини точно не додадуть бажання зайнятися коханням. Перед сном багато обіймайтеся, додайте тактильний контакт, ніжність, поцілунки.