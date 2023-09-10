З якими проблемами в ліжку стикаються зараз українські пари та як їх можна розв'язати – розповіла психолог та сексолог Тетяна Славіна.

Цікаво Як відсутність сексу впливає на здоров'я жінки

Чи вплинула війна на лібідо українців

Українці живуть у хронічному стресі, через повітряні тривоги не висипаються ночами, високий рівень кортизолу провокує каскад стресових реакцій тіла, що знижує вироблення естрогену та тестостерону, які відповідають за сексуальне бажання. Через це лібідо чоловіків занижується, а в жінок під час сексу є менше збудження, виникають больові відчуття. Тому й знижується мотивація і бажання займатися сексом, немає відчуття радості.

Які проблеми виникають через життя на відстані

Війна розділила мільйони українських сімей, однак, якщо все добре, то люди намагатимуться зберегти близькість, зокрема сексуальну. Головна проблема багатьох пар, які живуть на відстані, – не вміння будувати комунікацію. Починає руйнуватися те, що тримало подружжя разом, – спільний побут, турбота про дітей тощо. Відсутня емоційна близькість, без якої не може бути й сексуальної.

Якщо ж в парі були емоції та почуття, то вона знайде спосіб реалізувати свої сексуальні потреби навіть дистанційно. Важливо розуміти, що навіть мастурбація та сексуальні фантазії створюють відчуття того, що секс у нашому житті все-таки є.