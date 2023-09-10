С какими проблемами в постели сталкиваются сейчас украинские пары и как их решить – рассказала психолог и сексолог Татьяна Славина.

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Повлияла ли война на либидо украинцев

Украинцы живут в хроническом стрессе, из-за воздушных тревог не высыпаются по ночам, высокий уровень кортизола провоцирует каскад стрессовых реакций тела, что снижает выработку эстрогена и тестостерона, отвечающих за сексуальное желание. Из-за этого либидо мужчин занижается, а у женщин во время секса меньше возбуждения, возникают болевые ощущения. Потому и снижается мотивация и желание заниматься сексом, нет ощущения радости.

Какие проблемы возникают из-за жизни на расстоянии

Война разделила миллионы украинских семей, однако если все хорошо, то люди будут пытаться сохранить близость, в частности сексуальную. Главная проблема многих пар, живущих на расстоянии, – не умение строить коммуникацию. Начинает разрушаться то, что держали супруги вместе – общий быт, забота о детях и т.д. Отсутствует эмоциональная близость, без которой не может быть и сексуальной.

Если же в паре были эмоции и чувства, она найдет способ реализовать свои сексуальные потребности даже дистанционно. Важно понимать, что даже мастурбация и сексуальные фантазии создают ощущение того, что секс в нашей жизни есть.