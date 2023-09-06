У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся, як відсутність сексу може вплинути на жіноче здоров'я. Завжди важливо слухати власне тіло та емоційний стан і шукати баланс у своєму сексуальному житті, щоб зберігати здоров'я та самопочуття на високому рівні.

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Депресія і стрес

Секс може бути природним антидепресантом. Під час сексу вивільнюються ендорфіни та серотонін, які покращують настрій і зменшують відчуття стресу. Регулярні сексуальні стосунки допомагають жінкам зберігати психічний комфорт і позбавляти себе від поганих настроїв.

Зниження імунітету

Секс активізує захисні механізми організму, сприяючи підвищенню імунітету. Регулярні сексуальні контакти можуть допомогти жінкам легше відстояти атаки різних захворювань та інфекцій.

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Безсоння

Фізична активність під час сексу сприяє розслабленню, що допомагає заснути краще й отримувати якісний сон. Відсутність сексу може призвести до безсоння та порушень сну.

Передчасне старіння

Під час сексу у жінок виділяється гормон колаген, який сприяє збереженню еластичності й молодості шкіри. Нестача сексу може вплинути на раннє старіння шкіри та з'явлення зморшок.

Зайва вага

Секс сприяє витрачанню калорій, а також зниженню рівня стресу. Надмірний стрес може призвести до переїдання, що своєю чергою впливає на набір зайвої ваги. Регулярний секс може допомогти жінкам тримати себе у формі.

Проблеми зі шкірою

Відсутність сексу може призвести до збільшення вироблення чоловічих гормонів у жінок, що може впливати на стан шкіри. Збільшення жирності шкіри та зростання небажаного волосся можуть бути результатом цього процесу.

Секс дуже важливий у стосунках / Unsplash