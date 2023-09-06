Проблема може ховатись досить глибоко. Не всі пари можуть самостійно прийти до того, що у них різні лібідо, а звідти й випливає тема успішних сексуальних стосунків. Щоб зрозуміти як краще діяти в такій ситуації, є декілька пунктів, які допоможуть у цьому розібратись.
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Лібідо – це статевий потяг або певна міра, якою людина виявляє бажання та інтерес до сексу. Воно може підвищуватись коштом енергії, рівня гормонів, привабливості статевого партнера, бажання відкривати нові сторони інтимного життя. Або ж низький рівень лібідо – залежить від самооцінки, невпевненості в собі, віку, психологічних травм тощо. У таких випадках у партнерів виникає невідповідність у власних бажаннях.
Із чого потрібно почати
Навчіться говорити про секс і не соромтеся цього.
Сексолог Дуглас С Брукс радить клієнтам проговорювати власні потреби та бажання і що найголовніше – невпевненість у певних речах. Це допоможе налагодити довірливу комунікацію зі своїм партнером, і знайти корінь проблеми у тому, що турбує вас обох.
Розберіться коли ви сповнені енергією.
Якщо у вас головний біль або прийшли втомлені з роботи, то не варто йти на статевий контакт виснаженим. У такому випадку замість задоволення – отримаєте негативний досвід. Секс потребує енергії від обох партнерів, і тільки на однаковому енергетичному рівні можна насолодитись процесом. Спробуйте проаналізувати, коли ви з партнером почуваєтесь доволі енергійними, щоб бажання в обох було взаємне.
Організуйте правильну атмосферу.
Сумнівно, що кухня із запахом нещодавно посмажених котлеток чи машина, у яку в'ївся сморід бензину, дозволять сповна розкритись вашій сексуальній енергії. Важливо визначити, що не подобається обом партнерам і озвучити свої потаємні бажання де б ви хотіли мати секс та як це потрібно організувати.
Інтимна атмосфера дуже важлива / Фото Unsplash
Недооцінюйте мастурбацію.
Якщо у вас не має бажання на прямий статевий акт, але хочете задовольнити свого партнера, то ось вихід. Помилково вважати, що мастурбація – це винятково "соло-діяльність". Усе залежить від бажань та готовності спробувати щось нове.
Налагодьте інтимні стосунки, не займаючись сексом.
Брукс радить не зациклюватись весь час на темі заняття сексом. Адже секс – це мистецтво, яке потрібно вивчати та досліджувати. Варто приділити увагу поглядам, поцілункам, іграм, фільмам тощо. Сексолог вважає, що це шлях до гармонії в інтимному житті та розрядці традиційної атмосфери перед статевим актом.
Поцілунки невіддільна складова інтиму / Фото Unsplash
Зверніться до сексолога.
Якщо наявні поради все-таки не допомагають розв'язати проблему в інтимі, то варто звернутись до фахівця. Важливо, що цього мають хотіти обидвоє партнерів. Сексолог допоможе розібратись, що ховається за певними страхами чи недовірою, та порадить як вирішити те чи інше питання в сексуальному житті.