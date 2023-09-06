Проблема может скрываться достаточно глубоко. Не все пары могут самостоятельно прийти к тому, что у них разные либидо, а оттуда и вытекает тема успешных сексуальных отношений. Чтобы понять, как лучше действовать в такой ситуации, есть несколько пунктов, которые помогут в этом разобраться.

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Либидо – это половое влечение или определенная мера, в которой человек проявляет желание и интерес к сексу. Оно может повышаться за счет энергии, уровня гормонов, привлекательности полового партнера, желания открывать новые стороны интимной жизни. Или низкий уровень либидо – зависит от самооценки, неуверенности в себе, возраста, психологических травм и т.д. В таких случаях у партнеров возникает несоответствие в своих желаниях.

С чего нужно начать

Научитесь говорить о сексе и не стесняйтесь этого.

Сексолог Дуглас С Брукс советует клиентам проговаривать собственные потребности и желания и самое главное – неуверенность в определенных вещах. Это поможет наладить доверительную коммуникацию со своим партнером и найти корень проблемы в том, что беспокоит вас обоих.

Разберитесь, когда вы полны энергии.

Если у вас головные боли или пришли уставшие с работы, то не стоит идти на половой контакт истощенным. В таком случае вместо удовольствия получите негативный опыт. Секс нуждается в энергии от обоих партнеров, и только на одинаковом энергетическом уровне можно насладиться процессом. Попытайтесь проанализировать, когда вы с партнером чувствуете себя довольно энергичными, чтобы желание у обоих было взаимное.

Секс – прекрасная возможность исследовать новые грани отношений и лучше узнать себя и партнера. Чтобы эти эксперименты были безопасными, используйте презервативы Durex®, протестированные электроникой и прошедшие испытания на качество. Ни одно из средств контрацепции не гарантирует 100% защиту от беременности и ЗППП. *Реклама медицинского изделия. Презервативы латексные с силиконовой смазкой DUREX® Invisible (ультратонкие), 3 шт. и 12 шт. Сертификаты соответствия №UA.TR.098.0007-15. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.

Организуйте правильную атмосферу.

Сомнительно, что кухня с запахом недавно пожаренных котлеток или машина, в которую въелся запах бензина, позволят полностью раскрыться вашей сексуальной энергии. Важно определить, что не нравится обоим партнерам и озвучить свои сокровенные желания, где бы вы хотели иметь секс и как это нужно организовать.



Интимная атмосфера очень важна / Фото Unsplash

Недооценивайте мастурбацию.

Если у вас нет желания на прямой половой акт, но хотите удовлетворить своего партнера, то вот выход. Ошибочно считать, что мастурбация – это исключительно "соло-деятельность". Все зависит от желаний и готовности попробовать что-нибудь новое.

Наладьте интимные отношения, не занимаясь сексом.

Брукс рекомендует не зацикливаться все время на теме занятия сексом. Ведь секс – искусство, которое нужно изучать и исследовать. Следует уделить внимание взглядам, поцелуям, играм, фильмам и т.д. Сексолог считает, что это путь к гармонии в интимной жизни и разрядке традиционной атмосферы перед половым актом.



Поцелуи неотделимая составляющая интима / Фото Unsplash

Обратитесь к сексологу.

Если имеющиеся советы все-таки не помогают решить проблему в интиме, следует обратиться к специалисту. Важно, что этого должны хотеть оба партнера. Сексолог поможет разобраться, что скрывается за определенными страхами или недоверием, и посоветует, как решить тот или иной вопрос в сексуальной жизни.

Автор: Марта Гнат