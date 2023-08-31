Важно понимать, что стесняться говорить о сексе – это нормально, поскольку это граница, которая определяет, насколько близко мы подпускаем человека к себе. И если вы до сих пор не можете решиться открыться говорить со своим партнером на эту тему, то есть 3 простых шага, которые помогут преодолеть это.

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Как решиться говорить о сексе

Начните с исследования своего тела.

​Для женщин полезна мастурбация с помощью рук, что поможет открыть свою сексуальность, почувствовать свое тело. Мужчинам легче реализовать желаемое, поскольку у них нет столько стереотипных представлений о сексе как женщины. Однако для обоих важно исследовать свое тело и уметь слушать его.



Эмоциональная связь очень важна в сексе / Фото Unsplash

Поддерживайте и ищите свои желания в паре.

Это важно и в начале отношений, и для партнеров, которые долго вместе и хотят вернуть страсть. Каждый должен реализовывать свои желания, откровенно говорить о них, а также прислушиваться к тому, что чувствует и хочет партнер.

Если вам сложно об этом говорить, то якобы знакомьтесь с телом друг друга.

Помните, что самая важная составляющая любых отношений – эмоциональная. Попробуйте ежедневную практику – по 15 минут обнимайте, целуйте друг друга. Так вы узнаете о чувствительных зонах любимого человека, сможете изучить, что ему больше нравится, как реагирует на то или иное действие. Вовсе не обязательно, чтобы это заканчивалось половым актом. Главное – почувствовать и понять, чего хочет ваш партнер или партнер.