Главное – быть готовым к этому. Не нужно спешить взрослеть, избавляться от целомудрия. Важно ментально дорасти до секса, а не просто согласиться на уговоры партнера или партнерши, чтобы не обидеть.
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Первый секс должен произойти с человеком, к которому есть настоящие чувства, с которым вы действительно строите серьезные отношения, чувствуете себя в безопасности.
Как подготовиться к первому сексу
- Занимайтесь сексом только тогда, когда сами этого желаете. И совсем неважно первый это раз или сотый.
- Всегда используйте контрацепцию. Она предохраняет не только от нежелательной беременности, но и от неприятных болезней.
- Не стесняйтесь того, что до какого-то возраста у вас не было секса. Никто не имеет права стыдить вас из-за этого. Ваше тело – ваше дело.
- Посмотрите образовательные видео на тему секса. Так у вас будет общее представление о том, как все будет происходить.
- Не бойтесь остановиться в любой момент. Если во время полового акта вам больно или неприятно – не терпите. Объясните это партнеру и попросите остановиться.
Как подготовиться к первому сексу / Фото Pixabay
- Не спешите. Пусть прелюдия будет длинной и страстной, доведите обоих до максимального возбуждения. В таком случае высока вероятность, что девушке не будет больно.
- Используйте дополнительные лубриканты. Они помогут облегчить половой акт.
- Не ждите чего-нибудь феерического. Просто наслаждайтесь каждым моментом, этими новыми ощущениями.
- Обнимайтесь после секса. Это придаст этому событию нежность, оставит больше приятных воспоминаний.
- Поговорите о случившемся. Расскажите о своих понравившихся ощущениях, что хотели бы изменить.