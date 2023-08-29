Главное – быть готовым к этому. Не нужно спешить взрослеть, избавляться от целомудрия. Важно ментально дорасти до секса, а не просто согласиться на уговоры партнера или партнерши, чтобы не обидеть.

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Первый секс должен произойти с человеком, к которому есть настоящие чувства, с которым вы действительно строите серьезные отношения, чувствуете себя в безопасности.

Как подготовиться к первому сексу

Занимайтесь сексом только тогда, когда сами этого желаете. И совсем неважно первый это раз или сотый. Всегда используйте контрацепцию. Она предохраняет не только от нежелательной беременности, но и от неприятных болезней. Не стесняйтесь того, что до какого-то возраста у вас не было секса. Никто не имеет права стыдить вас из-за этого. Ваше тело – ваше дело. Посмотрите образовательные видео на тему секса. Так у вас будет общее представление о том, как все будет происходить. Не бойтесь остановиться в любой момент. Если во время полового акта вам больно или неприятно – не терпите. Объясните это партнеру и попросите остановиться.



Как подготовиться к первому сексу / Фото Pixabay