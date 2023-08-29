Головне – бути готовим до цього. Не потрібно поспішати дорослішати, позбуватися цноти. Важливо ментально дорости до сексу, а не просто погодитися на вмовляння партнера чи партнерки, щоб не образити.
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Перший секс має статися з людиною, до якої є справжні почуття, з якою ви справді будуєте серйозні стосунки, почуваєтеся в безпеці.
Як підготуватися до першого сексу
- Займайтеся сексом лише тоді, коли самі цього хочете. І зовсім неважливо перший це раз, чи сотий.
- Завжди використовуйте контрацепцію. Вона вберігає не лише від небажаної вагітності, а й від неприємних хвороб.
- Не соромтеся того, що до якогось певного віку у вас не було сексу. Ніхто не має права соромити вас через це. Ваше тіло – ваше діло.
- Подивіться освітні відео на тему сексу. Так у вас буде загальне уявлення того, як все відбуватиметься.
- Не бійтеся зупинитися в будь-який момент. Якщо під час статевого акту вам боляче чи неприємно – не терпіть. Поясніть це партнеру чи партнерці й попросіть зупинитися.
Як підготуватися до першого сексу / Фото Pixabay
- Не поспішайте. Нехай прелюдія буде довгою та пристрасною, доведіть обох до максимального збудження. У такому випадку є висока ймовірність, що дівчині не буде боляче.
- Використовуйте додаткові лубриканти. Вони допоможуть полегшити статевий акт.
- Не очікуйте чогось феєричного. Просто насолоджуйтесь кожним моментом, цими новими відчуттями.
- Обіймайтеся після сексу. Це додасть цій події ніжності, залишить більше приємних спогадів.
- Поговоріть про те, що сталося. Розкажіть, про свої відчуття, що сподобалося, що хотіли б змінити.