Головне – бути готовим до цього. Не потрібно поспішати дорослішати, позбуватися цноти. Важливо ментально дорости до сексу, а не просто погодитися на вмовляння партнера чи партнерки, щоб не образити.

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Перший секс має статися з людиною, до якої є справжні почуття, з якою ви справді будуєте серйозні стосунки, почуваєтеся в безпеці.

Як підготуватися до першого сексу

Займайтеся сексом лише тоді, коли самі цього хочете. І зовсім неважливо перший це раз, чи сотий. Завжди використовуйте контрацепцію. Вона вберігає не лише від небажаної вагітності, а й від неприємних хвороб. Не соромтеся того, що до якогось певного віку у вас не було сексу. Ніхто не має права соромити вас через це. Ваше тіло – ваше діло. Подивіться освітні відео на тему сексу. Так у вас буде загальне уявлення того, як все відбуватиметься. Не бійтеся зупинитися в будь-який момент. Якщо під час статевого акту вам боляче чи неприємно – не терпіть. Поясніть це партнеру чи партнерці й попросіть зупинитися.



Як підготуватися до першого сексу / Фото Pixabay