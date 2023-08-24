Надихаючись еротичними сюжетами, закохані намагаються повторити побачене у своїх спальнях, але далеко не завжди це вдається зробити. То чому ж секс, який ми бачимо в кіно, не працює так у житті?

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Секс без захисту

Рідко у фільмах можна побачити, як хтось з героїв одягає презерватив. Ба більше, дивує інколи й те, в яких місцях незнайомці вирішують зайнятися коханням. Наприклад, у кабінці туалету. Звісно, пристрасть може спалахнути будь-де, однак завжди треба з відповідальністю ставитися до таких емоційних зв'язків і розуміти, які наслідки може мати незахищений секс.

Мокрий секс

Естетичний секс в басейні чи морі завжди викликає збудження. Та навіть якщо ви використали змазку, то у воді вона вимиється і гарний секс швидко перетвориться на тортури. Пам'ятайте, що вода ніколи не зможе замінити лубрикант.

А скільки у фільмах сцен із сексом у ванній? Звісно, це неймовірний інтимний досвід, однак, якщо його виконувати у величезній ванній, де спокійно поміщаються двоє дорослих. А стандартні ванні кімнати зовсім не пристосовані до такого і в них є чимало небезпек: труби, гаряча вода, бойлер. У такому випадку набагато приємнішим буде пристрасний секс у спальні, аніж травмування, яких можуть зазнати обидва партнери.



Секс в ліжку – завжди безпрограшний варіант / Фото NY Post

Рваний одяг

Якщо попередньо ви не домовилися про те, щоб розривати улюблений одяг у потоці пристрасті, то точно не варто такого робити. По-перше, ви не можете знати, скільки коштує та чи інша річ, наскільки цінною вона є для вашого партнера.

Хоча є пари, які спеціально купують щось недороге, щоб знищити це під час сексу.

Секс на природі

Звісно, що кохання на пляжі, в горах чи в лісі є дуже романтичним. Ви вдвох сидите на природі, п'єте шампанське, світить місяць, солодко цілуєтесь і плавно лягаєте на плед. Саме так це виглядає у фільмах. А реальність така: на пляжі – пісок, який буде всюди, а в горах чи лісі – багато комарів та інших комах, які точно не принесуть задоволення та приємні відчуття.

Не пробуйте все, що показують в кіно

Фільми створюють для естетичної насолоди, актори ретельно репетирують кожну сцену, а оператори знімають так, щоб вам хотілося передивлятися кожну сцену. Секс у реальному житті не має бути таким, як у кіно. Він має бути вашим: гарячим, пристрасним, непередбачуваним і навіть смішним. Додавайте різноманіття у своє сексуальне життя, але не намагайтеся зробити його таким, як бачили на екранах.