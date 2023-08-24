Вдохновляясь эротическими сюжетами, влюбленные пытаются повторить увиденное в своих спальнях, но далеко не всегда это удается сделать. Так почему же секс, который мы видим в кино, не работает так в жизни?

Интересно Сексуальные фантазии: о чем чаще всего мечтают украинцы и когда это не нормально

Секс без защиты

Редко в фильмах можно увидеть, как кто-то из героев надевает презерватив. Более того, удивляет иногда и то, в каких местах незнакомцы решают заняться любовью. К примеру, в кабинке туалета. Конечно, страсть может вспыхнуть где угодно, однако всегда нужно с ответственностью относиться к таким эмоциональным связям и понимать, какие последствия может иметь незащищенный секс.

Мокрый секс

Эстетический секс в бассейне или море всегда вызывает возбуждение. Но даже если вы использовали смазку, то в воде она вымывается и хороший секс быстро превратится в пытку. Помните, что вода никогда не сможет заменить лубрикант.

А сколько в фильмах сцен с сексом в ванной? Конечно, это невероятный интимный опыт, однако если его выполнять в огромной ванной, где спокойно помещаются двое взрослых. А стандартные ванные комнаты совсем не приспособлены к такому и у них есть немало опасностей: трубы, горячая вода, бойлер. В таком случае гораздо приятнее будет страстный секс в спальне, чем травмы, которые могут испытать оба партнера.



Секс в постели – всегда беспроигрышный вариант / Фото NY Post

Рваная одежда

Если вы предварительно не договорились о том, чтобы разрывать любимую одежду в потоке страсти, то точно не стоит такого делать. Во-первых, вы не можете знать, сколько стоит та или иная вещь, насколько ценна она для вашего партнера.

Хотя есть пары, которые специально покупают что-то недорогое, чтобы уничтожить это во время секса.

Секс на природе

Конечно, любовь на пляже, в горах или в лесу очень романтична. Вы вдвоем сидите на природе, пьете шампанское, светите луну, сладко целуетесь и плавно ложитесь на плед. Именно так это смотрится в фильмах. А реальность такова: на пляже – песок, который будет повсюду, а в горах или лесу – много комаров и других насекомых, которые точно не доставят удовольствия и приятных ощущений.

Не пробуйте все, что показывают в кино

Фильмы создают для эстетического наслаждения, актеры тщательно репетируют каждую сцену, а операторы снимают так, чтобы вам хотелось просматривать каждую сцену. Секс в реальной жизни не должен быть таким, как в кино. Он должен быть вашим: горячим, страстным, непредсказуемым и даже смешным. Добавляйте разнообразие в свою сексуальную жизнь, но не пытайтесь сделать ее такой, как видели на экранах.