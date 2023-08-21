Об этом рассказала психолог Татьяна Селезнева. Она отметила, что сексуальные фантазии часто пугают людей, поскольку различны по своей мощи. Если вы рассказываете партнеру о своих фантазиях и поэтому возникают конфликты, ревность, то на это может быть много причин. Одни из главных – присутствие других людей и неготовность к реализации этого в реальной жизни.

Интересно Любят ли женщины смотреть порнофильмы: неожиданный ответ сексолога

Когда зарождаются сексуальные фантазии

Первые фантазии возникают еще в подростковом возрасте, когда происходит половое созревание, дети начинают узнавать представителей другого пола. Со временем эти фантазии разнообразятся. Следует отметить, что мужчины фантазируют больше, чем женщины.

Какие бывают сексуальные фантазии

В 2018 году американский исследователь секса Джастин Лемиллер провел масштабный онлайн-опрос, на основе которого выделил 7 основных сексуальных фантазий.

Секс с множеством партнеров.

Грубый (властный) секс.

Секс, связанный с новизной и разнообразием.

Табуированный секс.

Не моногамный секс – фантазии о другом партнере.

Секс с чувствами – страстный, романтичный.

"Эротическая гибкость" – отказ от гендерных ролей.

В том же году исследование было проведено и украинскими сексологами. Как выяснилось, одна из самых распространенных сексуальных фантазий среди украинцев – ролевые игры.

"Учительница и ученик".

"Прием у врача".

"Королевская фантазия" – женщина представляет жизнь в роскоши, а мужчина угождает ей.

"Подкаблучник" – о такой роли часто фантазируют именно мужчины.

"Гарем" – женщина стремится быть лучшей, попасть в свой "султан".

Этот опрос также показал, что мужчины больше хотят доминировать в сексе, а женщины экспериментировать. Однако большинство сексуальных фантазий все равно остаются нереализованными.



Какие бывают сексуальные фантазии / Фото Pixabay

Нормальны ли сексуальные фантазии?

Зигмунд Фрейд считал, что сексуальные фантазии – это результат сексуального недовольства, незрелости. Однако сейчас отсутствие сексуальных фантазий считается патологией.

Частые сексуальные фантазии оказывают положительное влияние на удовлетворенность женщин, а у мужчин уровень тестостерона больше влияет на возникновение фантазий о сексе, чем на возникновение эрекции.

Важно понимать, что нет хороших или плохих фантазий. Кому-то это помогает разрушить определенные табу, кто-то активно экспериментирует, а кто-то "убегает" от реальности.

Какова роль сексуальных фантазий?

Мысли о сексе усиливают сексуальное возбуждение. Если в паре нет страсти, того желания, которое было раньше, сексуальные фантазии – один из способов вернуть это.

Такие фантазии помогают женщине чувствовать себя сексуальной, желанной рядом с любимым мужчиной.

Они помогают расслабиться и освободиться от стереотипов.

Мнения о сексе придают уверенности, освобождают от определенных границ. Это особенно эффективно, когда у вас небольшой сексуальный опыт.

Сексуальные фантазии помогают справиться с тревогой.



Польза и вред сексуальных фантазий.

Сексуальные фантазии могут вредить. Когда?