Об этом рассказала психолог Татьяна Селезнева. Она отметила, что сексуальные фантазии часто пугают людей, поскольку различны по своей мощи. Если вы рассказываете партнеру о своих фантазиях и поэтому возникают конфликты, ревность, то на это может быть много причин. Одни из главных – присутствие других людей и неготовность к реализации этого в реальной жизни.
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Когда зарождаются сексуальные фантазии
Первые фантазии возникают еще в подростковом возрасте, когда происходит половое созревание, дети начинают узнавать представителей другого пола. Со временем эти фантазии разнообразятся. Следует отметить, что мужчины фантазируют больше, чем женщины.
Какие бывают сексуальные фантазии
В 2018 году американский исследователь секса Джастин Лемиллер провел масштабный онлайн-опрос, на основе которого выделил 7 основных сексуальных фантазий.
Секс с множеством партнеров.
Грубый (властный) секс.
Секс, связанный с новизной и разнообразием.
Табуированный секс.
Не моногамный секс – фантазии о другом партнере.
Секс с чувствами – страстный, романтичный.
"Эротическая гибкость" – отказ от гендерных ролей.
В том же году исследование было проведено и украинскими сексологами. Как выяснилось, одна из самых распространенных сексуальных фантазий среди украинцев – ролевые игры.
"Учительница и ученик".
"Прием у врача".
"Королевская фантазия" – женщина представляет жизнь в роскоши, а мужчина угождает ей.
"Подкаблучник" – о такой роли часто фантазируют именно мужчины.
"Гарем" – женщина стремится быть лучшей, попасть в свой "султан".
Этот опрос также показал, что мужчины больше хотят доминировать в сексе, а женщины экспериментировать. Однако большинство сексуальных фантазий все равно остаются нереализованными.
Какие бывают сексуальные фантазии / Фото Pixabay
Нормальны ли сексуальные фантазии?
Зигмунд Фрейд считал, что сексуальные фантазии – это результат сексуального недовольства, незрелости. Однако сейчас отсутствие сексуальных фантазий считается патологией.
Частые сексуальные фантазии оказывают положительное влияние на удовлетворенность женщин, а у мужчин уровень тестостерона больше влияет на возникновение фантазий о сексе, чем на возникновение эрекции.
Важно понимать, что нет хороших или плохих фантазий. Кому-то это помогает разрушить определенные табу, кто-то активно экспериментирует, а кто-то "убегает" от реальности.
Какова роль сексуальных фантазий?
Мысли о сексе усиливают сексуальное возбуждение. Если в паре нет страсти, того желания, которое было раньше, сексуальные фантазии – один из способов вернуть это.
Такие фантазии помогают женщине чувствовать себя сексуальной, желанной рядом с любимым мужчиной.
Они помогают расслабиться и освободиться от стереотипов.
Мнения о сексе придают уверенности, освобождают от определенных границ. Это особенно эффективно, когда у вас небольшой сексуальный опыт.
Сексуальные фантазии помогают справиться с тревогой.
Польза и вред сексуальных фантазий.
Сексуальные фантазии могут вредить. Когда?
Часто люди испытывают вину, стыд, страх, когда фантазируют о сексе. В таком случае вредит то, что они не справляются с эмоциями, вызывающими эти фантазии. Чувство вины не угасает.
Иногда фантазии полностью заменяют половой акт. В таком случае следует остановиться и воплотить эти фантазии в отношениях с реальными людьми.
Также следует насторожиться, когда человек начинает путать фантазии с действительностью.