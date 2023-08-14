Об этом рассказал врач-психоаналитик, сексолог Международного института глубинной психологии Эдуард Ливинский.

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Часто мы путаем порнографию с эротикой. Порнофильмы – это натуралистическое изображение полового акта, вызывающее сексуальное возбуждение. И это происходит всегда.

Как порнография влияет на мужчин и женщин

В основном мужчины смотрят порнографию, чтобы научиться чему-то новому, улучшить интимную жизнь, усиливать возбуждение. Во многих случаях делают это наедине, а лишаются напряженности с помощью мастурбации.

Женщины же часто считают, что секс не столь важен в отношениях, предпочитают романтику и забывают о собственной сексуальности. В таком случае им совсем не нужна порнография, даже мыслей об этом нет.



Женщины не любят порно / Фото Canva

Однако и женщинам, постоянно подчеркивающим свою сексуальность, для возбуждения также не нужны порнофильмы. Для того чтобы заняться сексом и получить максимальное удовольствие – достаточно, чтобы рядом был любимый мужчина.

Естественно, что у женщины более высокая сексуальность, поэтому излишнее возбуждение лишь приводит к тонусу матки и она может расслабиться только в момент оргазма. Если же женщина продолжает находиться в возбужденном состоянии, приток крови к половым органам сохраняется и испытывает физиологический дискомфорт. Именно поэтому для женщин намного важнее полноценный половой акт, где мужчина – источник сексуального возбуждения и удовольствия.

Эротические фильмы – идеальный вариант для пары

Если в вашей паре мужчина любит смотреть порно, а у женщины это вызывает дискомфорт, решением может быть совместный просмотр эротических фильмов. Они не только настроят вас на страстный вечер, но и улучшат отношения, ведь такие ленты созданы как для удовольствия, так и для опыта.

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