Є декілька простих, але водночас дієвих способів, які допомагають спокушати. Про них читайте далі.

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Інструменти спокуси

Флірт та сміливість. Голос тіла інколи говорить більше, ніж слова. Багатозначний погляд, ніжний дотик тощо – одні з методів флірту. Фліртуйте не зважаючи на свій настрій та погоду за вікном.

Спілкування. Кожен день підкидає нам купу справ. Але у їхньому вирії не варто забувати про партнера. Надішліть одне коротке повідомлення – поцікавтеся його справами. Додайте трохи відвертощів. Тоді партнер буде у правильному настрої під час побачення.

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Чарівний погляд. Те, як жінка дивиться на чоловіка, дуже важливо у стосунках. Достатньо один раз уважно подивитися в очі партнера і відвести погляд. Не грайтеся у дивоглядки. Не менш важливо навчитися уважно слухати. Вчасно поставлене слушне запитання дозволить спрямувати розмову у правильне русло.

Спокушайте партнера поглядом / rawpixel.com

Аромат. Жіночі парфуми відіграють значну роль. Підкорюйте свого партнера квітковими ароматами або зверніть увагу на те, які квіти він вам дарує. Можливо, таким чином він натякає чому віддає перевагу в ароматах.

Недоступність та увага. Спробуйте на деякий час відштовхнути партнера – це водночас демонструє інтерес та недоступність. Але варто не перестаратися. Разом з цим дивуйте несподіваними вчинками та робіть сюрпризи. Нові відчуття роблять стосунки багатогранними.