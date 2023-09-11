Есть несколько простых, но одновременно действенных способов, которые помогают соблазнять. О них читайте дальше.
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Инструменты соблазна
Флирт и смелость. Голос тела иногда говорит больше, чем слова. Многозначный взгляд, нежное прикосновение и так далее – одни из методов флирта. Флиртуйте, несмотря на свое настроение и погоду за окном.
Общение. Каждый день подбрасывает нам кучу дел. Но в их водовороте не стоит забывать о партнере. Отправьте одно короткое сообщение – поинтересуйтесь его делами. Добавьте немного откровений. Тогда партнер будет в правильном настроении во время свидания.
Очаровательный взгляд. То, как женщина смотрит на мужчину, очень важно в отношениях. Достаточно один раз внимательно посмотреть в глаза партнера и отвести взгляд. Не менее важно научиться внимательно слушать. Вовремя заданный вопрос позволит направить разговор в правильное русло.
Соблазняйте партнера взглядом / rawpixel.com
Аромат. Женские духи играют значительную роль. Покоряйте своего партнера цветочными ароматами или обратите внимание на то, какие цветы он вам дарит. Возможно, таким образом он намекает что предпочитает в ароматах.
Недоступность и внимание. Попробуйте на время оттолкнуть партнера – это одновременно демонстрирует интерес и недоступность. Но стоит не переусердствовать. При этом удивляйте неожиданными поступками и делайте сюрпризы. Новые ощущения делают многогранными отношения.