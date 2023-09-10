Фахівці виділяють 4 так званих "червоних прапорців", які описують проблему. І радять, як можна подолати ймовірну кризу.
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Ознаки проблем у стосунках
Прапорець 1: часті конфлікти
Вони можуть виражатися вербально (докори, критика, скарги) або невербально (презирливий погляд, зневажливі жести, підвищений голос).
Суперечки у стосунках мають своє місце, якщо вони не принижують партнера. Проте, коли це переростає у сварки і не визнається точка зору іншої людини – це червоний прапорець.
У такій ситуації варто навчитися слухати. Знайдіть зручний для обох час, аби проговорити проблему і спільно знайти компроміс.
Для покращення стосунків варто навчитися говорити з партнером / rawpixel.com
Прапорець 2: відсутність інтимного життя
Кожен з партнерів має свій ритм і ніхто не повинен займатися сексом через примус. Але коли він зникає зі стосунків повністю – на це варто звернути увагу. Можливо, партнери хочуть пояснити це браком часу чи повсякденними стресами, але проблема може ховатися глибше.
Тут допоможуть турботливі жести, можливо навіть флірт, – способи виявити прихильність і відновити близькість без тиску на партнера.
Прапорець 3: мовчання
Коли у парі виникають проблеми – варто їх обговорювати. Мовчання не допоможе партнеру зрозуміти, що власне сталося і чи є його чи її провина у цьому. Згодом мовчання може перерости у маніпуляцію.
Відкиньте своє его. Говоріть, слухайте та співпереживайте одне одному. Навчіться визнавати свої помилки.
Прапорець 4: постійна критика
Постійне підкреслення недоліків партнера може знецінити його. Тут створюється ситуація нерівності.
Варто більше звертати уваги на кращих рисах другої половинки, підкреслювати їх у розмовах. Але й про конструктивну критику теж не варто забувати.
Спільна терапія може допомогти глибше розібратися у стосунках / rawpixel.com
Більш глибше розібратися у проблемах і стосунках можуть допомогти фахівці. Все більшої популярності набирає парна терапія.