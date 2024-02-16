Експерти радять максимальну увагу приділяти навіть не самому процесу, а тому, що перед ним. Недооцінювати прелюдію – руйнувати своє інтимне життя.

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Як перезавантажити інтимне життя

Зробіть одне одному чуттєвий масаж.

Щоденний стрес вбиває лібідо. Тому масаж, який допоможе розслабитися, суттєво збільшує шанси насолодитися сексом та досягнути оргазму. Повільно торкайтеся одне одного, особливу увагу приділіть ерогенним зонам. Окрім того, аби додати моменту атмосфери, можна увімкнути легку музику та запалити свічки.

Дражніть одне одного.

Прелюдія – це, зокрема, про вчасні паузи. Подражніть партнера або партнерку майже поцілунком. Наблизьтеся одне до одного так, щоб майже торкнутися губами, а тоді зупиніться. Залучіть до процесу руки, коли відчуєте, що час настав.

Експериментуйте з секс-іграшками.

Чудовий спосіб спробувати щось нове, не виходячи при цьому з зони комфорту. Розпалити ваші стосунки може не тільки процес застосування іграшок, але й – їхня покупка. Влаштуйте одне для одного еротичний шопінг.

Розкрийте свої фантазії.

Не бійтеся озвучити те, що у вас на думці. Поділіться своїми найінтимнішими мріями. Головне тут – довіра не лише до партнера або партнерки, але й – до власних бажань.

Пограйте в еротичні ігри

Якщо ліньки вигадувати щось особливе й своє, можна скористатися іграми, які вже є. Зокрема, придбати картки з інтимними запитаннями.