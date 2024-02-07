Зазвичай причину починають шукати у тому, що між закоханими зникла іскра. Звинувачують напружені робочі графіки або рутину, яка руйнує стосунки.

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Водночас різке зменшення сексу може бути взагалі не пов'язане з тим, як партнери ставляться одне до одного. Навіть якщо пара – палко закохана, інтимне життя може страждати через їхні гормони.

Що таке "парна пауза"

Цей період називають "парною паузою". Жінка між 40 та 50 роками (зазвичай, однак іноді це може бути пізніше) переживає зміни, спричинені менопаузою. Вони можуть призвести до втрати інтересу до сексу. Тим часом чоловік у такому ж віці страждає від падіння тестостерону.

Часто людина, яка переживає такий стан, може "заразити" своїм небажанням сексу кохану людину. Тоді у пари починаються серйозні проблеми з інтимним життям. Якщо не вжити заходів, вони можуть призвести до розлучення. Зазвичай це стається після 50 років. Цікаво, що така тенденція прогресує саме у країнах, які вирізняються високим рівнем доходу.

Щоб зберегти секс та шлюб, фахівці рекомендують сприймати "парну паузу" як етап оновлення. Проживаючи його, варто звернутися до психолога.