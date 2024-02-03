Фахівчиня Карен Герні розповіла про так звану "сексуальну валюту". І мовиться тут зовсім не про всі гроші. За словами сексологині, "сексуальна валюта" – це всі контакти закоханих, окрім, власне, сексу. Зокрема, дотики, погляди, флірт.

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Чим більше у пари взаємної "сексуальної валюти", тим кращий секс. Особливо мовиться про закоханих, які вже не перший рік разом. На якому б етапі наразі не перебували стосунки, сексуальний потяг завжди можна збільшити. Для цього сексологиня дала низку порад.

Як підвищити сексуальний потяг

"Розвантажте" свій мозок. Чим більше у вас турбот та клопотів, тим менше часу та енергії залишається на секс. Мозок працює у нон-стоп режимі, залишаючи збудження "за бортом" дня. Іноді починає здаватися, що краще скористатися іграшкою для швидкого оргазму, аніж зайнятися повноцінним сексом з партнером або партнеркою. Однак робити так – не варто. Це матиме негативний вплив на секс у стосунках у тривалій перспективі.

Прийміть холодну ванну або душ. Вона допоможе впорядкувати думки й підвищить гостроту відчуттів. Окрім того, дослідження показали, що терапія холодною водою покращує сексуальне здоров'я та позитивно впливає на інтимні стосунки.

Зробіть разом щось хороше для світу. Наприклад, проведіть день у притулку для тварин як волонтери. Це допоможе вам глибше зрозуміти одне одного.