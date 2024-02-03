Специалист Карен Герни рассказала о так называемой “сексуальной валюте”. И говорится здесь совсем не о деньгах. По словам сексолога, “сексуальная валюта” – это все контакты влюбленных, кроме, собственно, секса. В частности, прикосновения, взгляды, флирт.

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Чем больше у пары взаимной "сексуальной валюты", тем лучше секс. Особенно говорится о влюбленных, которые уже не первый год вместе. На каком бы этапе сейчас не находились отношения, сексуальное влечение всегда можно увеличить. Для этого сексолог дала ряд советов.

Как повысить сексуальное влечение

"Разгрузите" свой мозг. Чем больше у вас хлопот, тем меньше времени и энергии остается на секс. Мозг работает в нон-стоп режиме, оставляя возбуждение "за бортом" дня. Иногда начинает казаться, что лучше воспользоваться игрушкой для быстрого оргазма, чем заняться полноценным сексом с партнером или партнершей. Однако делать так – не стоит. Это будет иметь негативное влияние на секс в отношениях в длительной перспективе.

Примите холодную ванну или душ. Она поможет упорядочить мысли и повысит остроту ощущений. Кроме того, исследования показали, что терапия холодной водой улучшает сексуальное здоровье и положительно влияет на интимные отношения.

Сделайте вместе что-то хорошее для мира. Например, проведите день в приюте для животных как волонтеры. Это поможет вам глубже понять друг друга.