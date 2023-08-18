Річниці весілля по роках: як вони називаються та що заведено дарувати

Весілля – одна з найважливіших і найзворушливіших подій в житті кожної пари. Закохані збирають навколо себе рідних і друзів, щоб відсвяткувати створення нової сім'ї. А потім щороку відзначають річницю весілля, згадують той день, коли два серця з'єдналися в одне.

Кожен рік у шлюбі є по-своєму особливим. У кожної пари є свої традиції щодо того, як відсвяткувати й що подарувати. Однак важливо пам'ятати, що всі річниці мають свої назви, а також певні варіанти відповідних подарунків. Про все це розповідаємо далі на сайті 24 Каналу.

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Річниці весілля та їхні назви за роками

1 рік – Ситцеве весілля

Цього дня заведено дарувати одне одному ситцеві хустинки. Якщо подружжя святкує річницю з рідними чи друзями, то гості можуть придбати комплекти постільної білизни.

2 роки – Паперове весілля

Дарують блокноти, книжки, календарі, фотоальбоми. Останнє – чудовий варіант, щоб не лише зробити приємне, а й закарбувати ці спогади на майбутнє.

3 роки – Шкіряне весілля

На цю річницю заведено дарувати шкіряні сумки, гаманці. Ба більше, ви можете доповнити інтер'єр своєї домівки шкіряними меблями.

4 роки – Лляне весілля

Можна дарувати текстиль з льону – скатертини, покривала, рушники.

5 років – Дерев'яне весілля

На 5 років подружнього життя заведено дарувати прикраси, ложки та дерев'яні шкатулки.

6 років – Чавунне весілля

Дарують чавунні сковорідки та горщики.

7 років – Мідне весілля

Молодята знову поповнюють свої кухонні приладдя. Цього разу мідними чашками, ложками.

8 років – Бляшане весілля

Можна дарувати кухонне начиння з жерсті (форми для випічки, таці), чай, цукерки в жерстяних коробках, а також різні побутові прилади, які вже давно хотіли придбати.

9 років – Фаянсове весілля

На 9 років дають посуд із кришталю, скла, фаянсу чи порцеляни.

10 років – Олов'яне або трояндове весілля

Цього дня дружина отримує від свого чоловіка особливий подарунок – 11 троянд. Однак важливо, щоб 10 були червоними – як символ любові, а 1 біла – символ надії.

11 років – Сталеве весілля

Дарують посуд з нержавіючої сталі.

12 років – Нікелеве весілля

На 12-ту річницю заведено дарувати блискучі нікельовані вироби.

13 років – Мереживне весілля

Можна дарувати вишукані вироби з мережива або тонкої вовни.

14 років – Агатове весілля

У цей день закохані дарують одне одному прикраси з агату або ж фігурки зі слонової кістки.

15 років – Кришталеве весілля

На цю особливу дату заведено дарувати посуд з кришталю. Чудовий варіант – вази чи келихи.

16 років – Топазове весілля

Подарунком можуть бути прикраси з топазу або ж будь-які речі блідо-блакитного кольору.

18 років – Бірюзове весілля

У цей день закохані обмінюються прикрасами з бірюзи.

19 років – Криптонове весілля

Можна подарувати гарний каганець, свічник зі свічками або світильник.

20 років – Порцелянове весілля

Зазвичай дарують тарілки, чашки чи сервізи з порцеляни. Можна поповнити сімейну колекцію посуду красивими елементами.



Спільна подорож – варіант подарунка на річницю весілля / Фото Canva

21 рік – Опалове весілля

Заведено дарувати ювелірні прикраси з опалом. Вони сподобаються як чоловікові, так і жінці.

22 роки – Бронзове весілля

На цю дату дарують різноманітні елементи інтер'єру. Це прекрасний привід, щоб потішити кохану людину річчю, яку вона давно хотіла.

23 роки – Берилове весілля

Найкращим подарунком будуть прикраси з цим каменем.

24 роки – Атласне весілля

Це дуже романтична дата. Ідеальним подарунком буде гарний одяг, спідня чи постільна білизна, що точно сподобається обом.

25 років – Срібне весілля

У цей день дружина і чоловік обмінюються срібними прикрасами, зазвичай – обручками. А гості, які розділяють з ними важливу дату, дарують різні вироби зі срібла.

26 років – Нефритове весілля

Можна дарувати символічні статуетки, посуд та предмети інтер'єру з цього каменю.

27 років – Весілля червоного дерева

Це розкішна дата, в яку заведено дарувати відповідні речі. Це можуть бути предмети інтер'єру, прикраси або навіть мандрівка. Пам'ятайте, що найкращий подарунок – емоції.

29 років – Оксамитове весілля

Заведено дарувати диванні подушки, шкатулки, скатертини, картини в оксамитових рамах чи вироби, виготовлені з оксамиту або декоровані ним.

30 років – Перлове весілля

Заведено, що чоловік має подарувати дружині намисто, в якому буде 30 зерен перлин. А кохана може потішити його іншими речами, що оброблені штучними перлами.

31 рік – Сонячне весілля

Ви разом вже стільки років, що, здавалося б, подарували вже все, що можна було. Однак у цю річницю зробіть приємне своїй парі та організуйте спільний відпочинок. Час, проведений лише удвох, ніколи не буває зайвим.

33 роки – Кам'яне весілля

На цю річницю заведено дарувати кам'яні статуетки, свічники та інші сувеніри з натурального або штучного каменю. Це можуть бути будь-які елементи інтер'єру, які постійно нагадуватимуть про вашу річницю.

34 роки – Бурштинове весілля

Прекрасним подарунком будуть прикраси чи картини з бурштину.

35 років – Полотняне весілля

Заведено дарувати полотняні скатертини, покривала, серветки, рушник, одяг.

37 років – Муслінове весілля

Подаруйте коханій людині гарний одяг з мусліну.

38 років – Ртутне весілля

Заведено дарувати рухливі подарунки. Це можуть бути як речі, так і емоції – подаруйте сертифікат на якусь пару активність. До прикладу, катання на конях, лижах, спільний серфінг тощо.

39 років – Крепове весілля

У цей день дарують будь-який одяг, аксесуари та інші елементи гардероба.

40 років – Рубінове весілля

Ідеальним подарунком буде вишукана прикраса та кошик, наповнений гранатами та апельсинами.

42 роки – Перламутрове весілля

Спеціально до цієї дати є кілька варіантів подарунка: намисто з 42 перлин, сорочка з перламутровими ґудзиками або запонки з цим покриттям.

43 роки – Фланелеве весілля

Можна дарувати піжами, сорочки, халати, комплекти постільної білизни, стьобані ковдри, подушки чи набори капців з фланелі.

44 роки – Топазове весілля

Це ще одна річниця, коли безпрограшним варіантом подарунка будуть прикраси. У цей день – з топазом.

45 років – Сапфірове весілля

Сапфір – камінь, прикраси з яким полюбляють всі жінки. Потіште кохану новенькими сережками, каблучкою чи підвіскою.

46 років – Лавандове весілля

Надзвичайно ніжна та романтична річниця, на яку заведено дарувати сухоцвіти, листя лаванди. Або ж, можна подарувати рослину в горщику, яка постійно милуватиме око вдома.

47 років – Кашемірове весілля

Можна дарувати шкарпетки, шарфи, рукавички з кашеміру, кашемірову ковдру, покривало або гарний плед.

48 років – Аметистове весілля

Прикраса з аметиста – символ подружньої вірності, який чоловік дарує своїй дружині у цей день.

49 років – Кедрове весілля

Будь-що, де використане кедрове дерево, стане бездоганним подарунком.

50 років – Золоте весілля

Це дуже важлива та зворушлива дата не лише для подружжя, а й для його нащадків. Чоловік і дружина дарують одне одному нові обручки, а старі передають неодруженим внукам, як сімейну реліквію.



На Золоте весілля обмінюються обручками / Фото Canva

55 років – Смарагдове весілля

Зазвичай, святкування Смарагдового весілля організовують діти для своїх батьків. Це і є найкращим подарунком.

60 років – Діамантове весілля

Звісно, що ідеальний подарунок – діаманти та інші коштовні прикраси.

65 років – Залізне весілля

Заведено дарувати вироби із заліза.

70 років – Весілля подяки

Цього дня діти дарують батькам те, що ті хочуть. А головний подарунок – день, проведений з усією сім'єю.

80 років – Дубове весілля

З кожним роком ми все більше цінуємо час, проведений з рідними. Тож на 80-річчя з дня весілля найкращим подарунком для подружжя буде увага рідних.

100 років – Платинове (червоне) весілля

Діти, внуки та правнуки дарують рідним квіти червоного кольору, збираються всі за святковим столом і дякують за цей час, які подружжя провело разом з ними.