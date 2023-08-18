Кожен рік у шлюбі є по-своєму особливим. У кожної пари є свої традиції щодо того, як відсвяткувати й що подарувати. Однак важливо пам'ятати, що всі річниці мають свої назви, а також певні варіанти відповідних подарунків. Про все це розповідаємо далі на сайті 24 Каналу.
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Річниці весілля та їхні назви за роками
1 рік – Ситцеве весілля
Цього дня заведено дарувати одне одному ситцеві хустинки. Якщо подружжя святкує річницю з рідними чи друзями, то гості можуть придбати комплекти постільної білизни.
2 роки – Паперове весілля
Дарують блокноти, книжки, календарі, фотоальбоми. Останнє – чудовий варіант, щоб не лише зробити приємне, а й закарбувати ці спогади на майбутнє.
3 роки – Шкіряне весілля
На цю річницю заведено дарувати шкіряні сумки, гаманці. Ба більше, ви можете доповнити інтер'єр своєї домівки шкіряними меблями.
4 роки – Лляне весілля
Можна дарувати текстиль з льону – скатертини, покривала, рушники.
5 років – Дерев'яне весілля
На 5 років подружнього життя заведено дарувати прикраси, ложки та дерев'яні шкатулки.
6 років – Чавунне весілля
Дарують чавунні сковорідки та горщики.
7 років – Мідне весілля
Молодята знову поповнюють свої кухонні приладдя. Цього разу мідними чашками, ложками.
8 років – Бляшане весілля
Можна дарувати кухонне начиння з жерсті (форми для випічки, таці), чай, цукерки в жерстяних коробках, а також різні побутові прилади, які вже давно хотіли придбати.
9 років – Фаянсове весілля
На 9 років дають посуд із кришталю, скла, фаянсу чи порцеляни.
10 років – Олов'яне або трояндове весілля
Цього дня дружина отримує від свого чоловіка особливий подарунок – 11 троянд. Однак важливо, щоб 10 були червоними – як символ любові, а 1 біла – символ надії.
11 років – Сталеве весілля
Дарують посуд з нержавіючої сталі.
12 років – Нікелеве весілля
На 12-ту річницю заведено дарувати блискучі нікельовані вироби.
13 років – Мереживне весілля
Можна дарувати вишукані вироби з мережива або тонкої вовни.
14 років – Агатове весілля
У цей день закохані дарують одне одному прикраси з агату або ж фігурки зі слонової кістки.
15 років – Кришталеве весілля
На цю особливу дату заведено дарувати посуд з кришталю. Чудовий варіант – вази чи келихи.
16 років – Топазове весілля
Подарунком можуть бути прикраси з топазу або ж будь-які речі блідо-блакитного кольору.
18 років – Бірюзове весілля
У цей день закохані обмінюються прикрасами з бірюзи.
19 років – Криптонове весілля
Можна подарувати гарний каганець, свічник зі свічками або світильник.
20 років – Порцелянове весілля
Зазвичай дарують тарілки, чашки чи сервізи з порцеляни. Можна поповнити сімейну колекцію посуду красивими елементами.
Спільна подорож – варіант подарунка на річницю весілля / Фото Canva
21 рік – Опалове весілля
Заведено дарувати ювелірні прикраси з опалом. Вони сподобаються як чоловікові, так і жінці.
22 роки – Бронзове весілля
На цю дату дарують різноманітні елементи інтер'єру. Це прекрасний привід, щоб потішити кохану людину річчю, яку вона давно хотіла.
23 роки – Берилове весілля
Найкращим подарунком будуть прикраси з цим каменем.
24 роки – Атласне весілля
Це дуже романтична дата. Ідеальним подарунком буде гарний одяг, спідня чи постільна білизна, що точно сподобається обом.
25 років – Срібне весілля
У цей день дружина і чоловік обмінюються срібними прикрасами, зазвичай – обручками. А гості, які розділяють з ними важливу дату, дарують різні вироби зі срібла.
26 років – Нефритове весілля
Можна дарувати символічні статуетки, посуд та предмети інтер'єру з цього каменю.
27 років – Весілля червоного дерева
Це розкішна дата, в яку заведено дарувати відповідні речі. Це можуть бути предмети інтер'єру, прикраси або навіть мандрівка. Пам'ятайте, що найкращий подарунок – емоції.
29 років – Оксамитове весілля
Заведено дарувати диванні подушки, шкатулки, скатертини, картини в оксамитових рамах чи вироби, виготовлені з оксамиту або декоровані ним.
30 років – Перлове весілля
Заведено, що чоловік має подарувати дружині намисто, в якому буде 30 зерен перлин. А кохана може потішити його іншими речами, що оброблені штучними перлами.
31 рік – Сонячне весілля
Ви разом вже стільки років, що, здавалося б, подарували вже все, що можна було. Однак у цю річницю зробіть приємне своїй парі та організуйте спільний відпочинок. Час, проведений лише удвох, ніколи не буває зайвим.
33 роки – Кам'яне весілля
На цю річницю заведено дарувати кам'яні статуетки, свічники та інші сувеніри з натурального або штучного каменю. Це можуть бути будь-які елементи інтер'єру, які постійно нагадуватимуть про вашу річницю.
34 роки – Бурштинове весілля
Прекрасним подарунком будуть прикраси чи картини з бурштину.
35 років – Полотняне весілля
Заведено дарувати полотняні скатертини, покривала, серветки, рушник, одяг.
37 років – Муслінове весілля
Подаруйте коханій людині гарний одяг з мусліну.
38 років – Ртутне весілля
Заведено дарувати рухливі подарунки. Це можуть бути як речі, так і емоції – подаруйте сертифікат на якусь пару активність. До прикладу, катання на конях, лижах, спільний серфінг тощо.
39 років – Крепове весілля
У цей день дарують будь-який одяг, аксесуари та інші елементи гардероба.
40 років – Рубінове весілля
Ідеальним подарунком буде вишукана прикраса та кошик, наповнений гранатами та апельсинами.
42 роки – Перламутрове весілля
Спеціально до цієї дати є кілька варіантів подарунка: намисто з 42 перлин, сорочка з перламутровими ґудзиками або запонки з цим покриттям.
43 роки – Фланелеве весілля
Можна дарувати піжами, сорочки, халати, комплекти постільної білизни, стьобані ковдри, подушки чи набори капців з фланелі.
44 роки – Топазове весілля
Це ще одна річниця, коли безпрограшним варіантом подарунка будуть прикраси. У цей день – з топазом.
45 років – Сапфірове весілля
Сапфір – камінь, прикраси з яким полюбляють всі жінки. Потіште кохану новенькими сережками, каблучкою чи підвіскою.
46 років – Лавандове весілля
Надзвичайно ніжна та романтична річниця, на яку заведено дарувати сухоцвіти, листя лаванди. Або ж, можна подарувати рослину в горщику, яка постійно милуватиме око вдома.
47 років – Кашемірове весілля
Можна дарувати шкарпетки, шарфи, рукавички з кашеміру, кашемірову ковдру, покривало або гарний плед.
48 років – Аметистове весілля
Прикраса з аметиста – символ подружньої вірності, який чоловік дарує своїй дружині у цей день.
49 років – Кедрове весілля
Будь-що, де використане кедрове дерево, стане бездоганним подарунком.
50 років – Золоте весілля
Це дуже важлива та зворушлива дата не лише для подружжя, а й для його нащадків. Чоловік і дружина дарують одне одному нові обручки, а старі передають неодруженим внукам, як сімейну реліквію.
На Золоте весілля обмінюються обручками / Фото Canva
55 років – Смарагдове весілля
Зазвичай, святкування Смарагдового весілля організовують діти для своїх батьків. Це і є найкращим подарунком.
60 років – Діамантове весілля
Звісно, що ідеальний подарунок – діаманти та інші коштовні прикраси.
65 років – Залізне весілля
Заведено дарувати вироби із заліза.
70 років – Весілля подяки
Цього дня діти дарують батькам те, що ті хочуть. А головний подарунок – день, проведений з усією сім'єю.
80 років – Дубове весілля
З кожним роком ми все більше цінуємо час, проведений з рідними. Тож на 80-річчя з дня весілля найкращим подарунком для подружжя буде увага рідних.
100 років – Платинове (червоне) весілля
Діти, внуки та правнуки дарують рідним квіти червоного кольору, збираються всі за святковим столом і дякують за цей час, які подружжя провело разом з ними.