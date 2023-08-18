Каждый год в браке по-своему особенным. У каждой пары есть свои традиции по поводу того, как отпраздновать и что подарить. Однако важно помнить, что все годовщины имеют свои названия, а также некоторые варианты соответствующих подарков. Обо всем этом рассказываем дальше на сайте 24 Канала.
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Годовщины свадьбы и их названия по годам
1 год – Ситцевая свадьба
В этот день принято дарить друг другу платки ситца. Если супруги празднуют годовщину с родными или друзьями, то гости могут приобрести комплекты постельного белья.
2 года – Бумажная свадьба
Дарят блокноты, книги, календари, фотоальбомы. Последнее – отличный вариант, чтобы не только доставить приятное, но и запечатлеть эти воспоминания на будущее.
3 года – Кожаная свадьба
На эту годовщину принято дарить кожаные сумки, кошельки. Более того, вы можете дополнить интерьер своего дома кожаной мебелью.
4 года – Льняная свадьба
Можно дарить текстиль из льна – скатерти, покрывала, полотенца.
5 лет – Деревянная свадьба
На 5 лет супружеской жизни принято дарить украшения, ложки и деревянные шкатулки.
6 лет – Чугунная свадьба
Дарят чугунные сковородки и горшки.
7 лет – Медная свадьба
Молодожены снова пополняют свои кухонные принадлежности. В этот раз медными чашками, ложками.
8 лет – Жестяная свадьба
Можно дарить кухонную утварь из жести (формы для выпечки, подноса), чай, конфеты в жестяных коробках, а также различные бытовые приборы, которые уже давно хотели приобрести.
9 лет – Фаянсовая свадьба
На 9 лет дают посуду из хрусталя, стекла, фаянса или фарфора.
10 лет – Оловянная или розовая свадьба
В этот день жена получает от своего мужа особый подарок – 11 роз. Однако важно, чтобы 10 были красными – как символ любви, а 1 белая – символ надежды.
11 лет – Стальная свадьба
Дарят посуду из нержавеющей стали.
12 лет – Никелевая свадьба
На 12-ю годовщину принято дарить блестящие никелированные изделия.
13 лет – Кружевная свадьба
Можно дарить изысканные изделия из кружева или тонкой шерсти.
14 лет – Агатовая свадьба
В этот день влюбленные дарят друг другу украшения из агата или же фигурки из слоновой кости.
15 лет – Хрустальная свадьба
На эту особую дату принято дарить посуду из хрусталя. Прекрасный вариант – вазы или бокалы.
16 лет – Топазовая свадьба
Подарком могут быть украшения из топаза или любые вещи бледно-голубого цвета.
18 лет – Бирюзовая свадьба
В этот день влюбленные обмениваются украшениями из бирюзы.
19 лет – Криптоновая свадьба
Можно подарить хорошую лампочку, подсвечник со свечами или светильник.
20 лет – Фарфоровая свадьба
Обычно дарят тарелки, чашки или сервизы из фарфора. Можно пополнить коллекцию посуды красивыми элементами.
Совместное путешествие – вариант подарка на годовщину свадьбы / Фото Canva
21 год – Опаловая свадьба
Принято дарить ювелирные украшения с опалом. Они понравятся как мужчине, так и женщине.
22 года – Бронзовая свадьба
На дату дарят разнообразные элементы интерьера. Это прекрасный повод, чтобы утешить любимого человека вещью, которую он давно хотел.
23 года – Бериловая свадьба
Лучшим подарком будут украшения с этим камнем.
24 года – Атласная свадьба
Это очень романтичная дата. Идеальным подарком будет красивая одежда, нижнее или постельное белье, точно понравится обоим.
25 лет – Серебряная свадьба
В этот день жена и муж обмениваются серебряными украшениями, обычно – кольцами. А гости, разделяющие с ними важную дату, дарят разные изделия из серебра.
26 лет – Нефритовая свадьба
Можно дарить символические изваяния, посуду и предметы интерьера из этого камня.
27 лет – Свадьба красного дерева
Это роскошная дата, в которую принято дарить соответствующие вещи. Это могут быть предметы интерьера, украшения или даже путешествие. Помните, что самый лучший подарок – эмоции.
29 лет – Бархатная свадьба
Заведено дарить диванные подушки, шкатулки, скатерти, картины в бархатных рамах или изделия, изготовленные из бархата или декорированные им.
30 лет – Жемчужная свадьба
Заведено, что мужчина должен подарить жене бусы, в которой будет 30 зерен жемчужин. А любимая может порадовать его другими вещами, обработанными искусственным жемчугом.
31 год – Солнечная свадьба
Вы вместе уже столько лет, что, казалось бы, подарили все, что можно было. Однако в эту годовщину сделайте приятное своей паре и организуйте общий отдых. Время, проведенное только вдвоем, никогда не бывает лишним.
33 года – Каменная свадьба
На эту годовщину принято дарить каменные статуэтки, подсвечники и другие сувениры из натурального или искусственного камня. Это могут быть любые элементы интерьера, постоянно напоминающие о вашей годовщине.
34 года – Янтарная свадьба
Прекрасным подарком будут украшения или картины из янтаря.
35 лет – Полотняная свадьба
Заведено дарить полотняные скатерти, покрывала, салфетки, полотенце, одежду.
37 лет – Муслиновая свадьба
Подарите любимому человеку красивую одежду из муслина.
38 лет – Ртутная свадьба
Принято дарить подвижные подарки. Это могут быть как вещи, так и эмоции – подарите сертификат на какую-нибудь пару активность. К примеру, катание на лошадях, лыжах, общий серфинг и т.д.
39 лет – Креповая свадьба
В этот день дарят любую одежду, аксессуары и другие элементы гардероба.
40 лет – Рубиновая свадьба
Идеальным подарком будет изысканное украшение и корзина, наполненная гранатами и апельсинами.
42 года – Перламутровая свадьба
Специально к этой дате есть несколько вариантов подарка: бусы из 42 жемчужин, рубашка с перламутровыми пуговицами или запонки с этим покрытием.
43 года – Фланелевая свадьба
Можно дарить пижамы, рубашки, халаты, комплекты постельного белья, стеганные одеяла, подушки или наборы тапочек из фланели.
44 года – Топазовая свадьба
Это еще одна годовщина, когда беспроигрышным вариантом подарка будут украшения. В этот день – с топазом.
45 лет – Сапфировая свадьба
Сапфир – камень, украшения с которым любят все женщины. Порадуйте любимую новенькими серьгами, кольцом или подвеской.
46 лет – Лавандовая свадьба
Чрезвычайно нежная и романтическая годовщина, на которую принято дарить сушеные цветы, листья лаванды. Или же, можно подарить растение в горшке, которое будет постоянно любовать глаз дома.
47 лет – Кашемировая свадьба
Можно дарить носки, шарфы, перчатки из кашемира, кашемировое одеяло, покрывало или хороший плед.
48 лет – Аметистовая свадьба
Украшение из аметиста – символ супружеской верности, который мужчина дарит своей жене в этот день.
49 лет – Кедровая свадьба
Что угодно, где использовано кедровое дерево, станет безупречным подарком.
50 лет – Золотая свадьба
Это очень важная и трогательная дата не только для супругов, но и его потомков. Муж и жена дарят друг другу новые кольца, а старики передают холостым внукам, как семейную реликвию.
На Золотую свадьбу обмениваются обручальными кольцами.
55 лет – Изумрудная свадьба
Обычно празднование Изумрудной свадьбы организуют дети для своих родителей. Это и есть лучший подарок.
60 лет – Бриллиантовая свадьба
Конечно, идеальный подарок – бриллианты и другие драгоценные украшения.
65 лет – Железная свадьба
Принято дарить изделия из железа.
70 лет – Свадьба благодарения
В этот день дети дарят родителям то, что хотят. А главный подарок – день, проведенный со всей семьей.
80 лет – Дубовая свадьба
С каждым годом мы все больше ценим время, проведенное с родными. Так что на 80-летие со дня свадьбы лучшим подарком для супругов будет внимание родных.
100 лет – Платиновая (красная) свадьба
Дети, внуки и правнуки дарят родным цветы красного цвета, собираются все за праздничным столом и благодарят за это время, которые супруги провели вместе с ними.