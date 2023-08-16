Что такое рушниковая церемония, танец под платком, свадебный хоровод и другие традиции – рассказываем дальше.
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Украинские свадебные традиции, которые вы должны знать
- Девичник и мальчишник. Перед свадьбой невесты прощаются со своей свободой. Друзья организуют для них особые вечера, где вспоминают особые общие моменты.
- Рушниковая церемония. Это особенная украинская традиция, символизирующая слияние двух семей в единую. После церемонии бракосочетания молодожены выходят из церкви, держа края полотенец, пересекающих их пути. Это символ того, что с этого момента они объединяют свою жизнь и становятся одним целым.
- Свадебный хлеб. Невесте и жениху подают большой хлеб, который они вместе разламывают, кормя друг друга первым кусочком – в знак гармонии и понимания в супружеской жизни. Свадебный хлеб – это символ изобилия.
- Танец под платком. Платок – символ девичьей чести, передается от незамужней девушки к невесте. Девушка поднимает платок над молодоженами, когда те танцуют под ним, показывая этим свою любовь и слияние в одну семью.
Какие традиции есть на свадьбе / Фото Pixabay
- Каравай – символ объединения и гостеприимства. По традиции его украшают узорами и фигурками, символизирующими согласие и процветание. Подавая каравай на свадьбе, молодоженам желают счастья, здоровья и довольства.
- Сваты. Эти люди на свадьбе обеспечивают развлечения. Они организуют разные конкурсы и испытания для жениха.
- Веселье. Танцы, пение, конкурсы – все это важная часть украинской свадьбы. Жених и невеста самостоятельно выбирают, какие развлечения хотят на своем празднике.
- Передача семейных обрядов. Это можно разбить с помощью песен, полотенец, примет и т.д. Семейные обряды передаются из поколения в поколение, чтобы сохранить связь со своими предками.
- Свадебный хоровод. В конце свадьбы молодая пара и все гости собираются в большой круг, образуя свадебный хоровод, танцуют, держась за руки. Так все выражают радость и единство.
- Выпускание голубей. Церемония свадебного обряда заканчивается тем, что невесты испускают в небо голубей – символ мира, любви и верности. Отлет голубей – новое начало и благословение на счастливую супружескую жизнь.