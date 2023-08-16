Що таке рушникова церемонія, танець під хусткою, весільний хоровод та інші традиції – розповідаємо далі.

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Українські весільні традиції, які ви маєте знати

Дівич-вечір і парубоча вечірка. Перед весіллям наречені прощаються зі своєю свободою. Друзі організовують для них особливі вечори, де пригадують особливі спільні моменти. Рушникова церемонія. Це особлива українська традиція, що символізує злиття двох родин у єдину сім'ю. Після церемонії шлюбу молодята виходять з церкви, тримаючи краї рушників, які перетинають їхні шляхи. Це символ того, що з цього моменту вони об'єднують свої життя та стають одним цілим. Весільний хліб. Нареченим подають великий хліб, який вони разом розламують, годуючи одне одного першим кусочком – на знак гармонії та розуміння в подружньому житті. Весільний хліб – це символ достатку. Танець під хусткою. Хустка – символ дівочої честі, передається від незаміжньої дівчини до нареченої. Дівчина підносить хустку над молодятами, коли ті танцюють під нею, показуючи цим свою любов та злиття в одну сім'ю.



Які традиції є на весіллі / Фото Pixabay