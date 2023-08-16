Що таке рушникова церемонія, танець під хусткою, весільний хоровод та інші традиції – розповідаємо далі.
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Українські весільні традиції, які ви маєте знати
- Дівич-вечір і парубоча вечірка. Перед весіллям наречені прощаються зі своєю свободою. Друзі організовують для них особливі вечори, де пригадують особливі спільні моменти.
- Рушникова церемонія. Це особлива українська традиція, що символізує злиття двох родин у єдину сім'ю. Після церемонії шлюбу молодята виходять з церкви, тримаючи краї рушників, які перетинають їхні шляхи. Це символ того, що з цього моменту вони об'єднують свої життя та стають одним цілим.
- Весільний хліб. Нареченим подають великий хліб, який вони разом розламують, годуючи одне одного першим кусочком – на знак гармонії та розуміння в подружньому житті. Весільний хліб – це символ достатку.
- Танець під хусткою. Хустка – символ дівочої честі, передається від незаміжньої дівчини до нареченої. Дівчина підносить хустку над молодятами, коли ті танцюють під нею, показуючи цим свою любов та злиття в одну сім'ю.
Які традиції є на весіллі / Фото Pixabay
- Коровай – символ об'єднання та гостинності. За традицією, його прикрашають візерунками й фігурками, що символізують злагоду та процвітання. Подаючи коровай на весіллі, молодятам бажають щастя, здоров'я та достатку.
- Свати. Ці люди на весіллі забезпечують розваги. Вони організовують різні конкурси та випробування для нареченого.
- Веселощі. Танці, співи, конкурси – все це важлива частина українського весілля. Наречені самостійно обирають, які розваги хочуть на своєму святі.
- Передавання родинних обрядів. Це можна розбити з допомогою пісень, рушників, прикмет тощо. Родинні обряди передаються з покоління в покоління, щоб зберегти зв'язок зі своїми предками.
- Весільний хоровод. Наприкінці весілля молода пара та всі гості збираються у велике коло, утворюючи весільний хоровод, танцюють, тримаючись за руки. Так всі виражають радість та єдність.
- Випускання голубів. Церемонія весільного обряду закінчується тим, що наречені випускають в небо голубів – символ миру, кохання та вірності. Відліт голубів – новий початок та благословення на щасливе подружнє життя.